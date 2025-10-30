SPG में कुल कितने कमांडो रहते हैं? जानें कैसे होती है इनकी भर्ती

SPG Commandos Facts: आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, उनके चारों तरफ काले सूट में नजर गड़ाए, अलर्ट मोड पर बंदूक थामे कमांडो घूमते रहते हैं. ये कोई आम सुरक्षा कर्मी नहीं होते, बल्कि देश की सबसे एलीट फोर्स एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवान होते हैं. SPG की मौजूदगी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाना लगभग असंभव है. इनकी चौकस निगाहें, तकनीकी दक्षता और अनुशासन हर कदम पर पीएम को सुरक्षित रखता है. इसीलिए इन्हें चलता-फिरता सुरक्षा कवच माना जाता है. आइए जानते हैं SPG में कितने कमांडो होते हैं और इनकी भर्ती कैसे होती है.

SPG कब और क्यों बना

1984 में तत्कालीक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक मजबूत सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई. इसी को देखते हुए 1988 में SPG का गठन हुआ. संसद ने 2 जून 1988 को 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट' पारित कर इसे बनाया. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है. शुरुआत में SPG का काम वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करना था, लेकिन अब यह सुरक्षा सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री और उनके परिवार को मिलती है.

SPG में कुल कितने कमांडो होते हैं

एसपीजी में कुल कितने कमांडो हैं, यह जानकारी सुरक्षा कारणों से बताई नहीं जाती है. लेकिन अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोर्स में 3,000 से 4,000 जवान होते हैं. इनमें से करीब 24 कमांडो हमेशा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं. प्रधानमंत्री की सुरक्षा चार लेयर में बांटी गई है. पहली लेयर में SPG कमांडो, दूसरी में लोकल पुलिस, तीसरी में इंटेलिजेंस ब्यूरो और चौथी में राज्य सुरक्षा बल रहते हैं. एसपीजी कमांडो सबसे भीतर यानी पीएम के सबसे करीब रहते हैं. उनकी चाल, आसपास की हर हरकत और भीड़ का मूवमेंट सब कुछ उनकी नजर में होता है.

SPG जवान कौन से लोग बनते हैं

SPG में कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है. यहां आने के लिए पहले आपको किसी बड़े सुरक्षा बल में सेवा देनी पड़ती है. एसपीजी के जवान IPS, CISF, CRPF, BSF, या ITBP जैसे बलों से चुने जाते हैं. हर साल इनसे चुने गए अधिकारी और जवान कुछ समय के लिए एसपीजी में भेजे जाते हैं, जहां उनका कार्यकाल करीब एक साल का होता है. इसके बाद उन्हें उनकी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है.

SPG में भर्ती की प्रक्रिया कैसी होती है

एसपीजी में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कई स्तर की कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले इंटरव्यू होता है, जिसमें IG रैंक के अधिकारी और उनके डिप्टी शामिल होते हैं, इसके बाद फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (Psych Test) लिया जाता है. जो उम्मीदवार इन सभी चरणों को पार कर लेते हैं, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है.

SPG कमांडो की ट्रेनिंग

SPG की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में गिनी जाती है. यह वही ट्रेनिंग है जो अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है. इसमें जवानों को सिर्फ शूटिंग या सुरक्षा नहीं, बल्कि फिटनेस, टेक्नोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, कार ड्राइविंग, विस्फोटक निष्क्रिय करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट तक सिखाया जाता है. तीन महीने की प्रोबेशन के दौरान हर कमांडो की हर हफ्ते परीक्षा होती है, जो असफल होते हैं, उन्हें एक और मौका दिया जाता है, नहीं तो वे अपनी मूल यूनिट में वापस भेज दिए जाते हैं.