प्रियंका गांधी के कितने बच्चे हैं? जानें कौन क्या करता है

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा जल्द ही शादी करने जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक रेहान वाड्रा ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज किया है और जल्द ही इनकी शादी होने वाली है. बता दें कि प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के कुल दो बच्चे है. एक बेटा और एक बेटी. बेटे का नाम रेहान वाड्रा है. जबकि बेटी का नाम मिराया वाड्रा है. मिराया और रेहान की आयु में दो साल का अंतर है. मिराया रेहान से दो साल छोटी हैं. रेहान जहां 25 साल के हैं तो वहीं मिराया 23 साल की हैं. प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे मीडिया से दूर ही रहते हैं.

रेहान ने दून स्कूल और मिराया ने देहरादून के वेल्हम स्कूल में पढ़ी की है. प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे राजनीति से काफी दूर हैं. 29 अगस्त, 2000 को जन्मे रेहान का जुड़वा कला और फोटोग्राफी से है. रेहान को शूटिंग भी पसंद है. जबकि मिराया UK से ग्रेजुएशन कर रही हैं. हाल ही में अपनी भतीजी मिराया वाड्रा से मिलने के लिए राहुल गांधी लंदन भी गए थे. मिराया बास्केटबॉल प्लेयर हैं. रेहान और मिराया अपनी लाइफ काफी निजी रखते हैं. इन्हें केवल राजनीतिक कार्यक्रमों में देखा गया है.

भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे शामिल

रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा अपने मामा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे. इसके अलावा लोकसभा 2024 में दोनों अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंच थे और इन्होंने लोगों से वोट करने की अपील भी की थी.