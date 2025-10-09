इंसानों की तरह ब्रश नहीं करते हैं जानवर, जानें कैसे करते हैं अपने दांतों की सफाई

हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहले ब्रश करना जरूरी है. यही वजह है कि ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है. ब्रश करने से दांतों में जमा गंदगी निकल जाती है और वो सफेद चमकदार हो जाते हैं, वहीं अगर कुछ दिन तक ब्रश नहीं किया तो दांतों पर एक पीली परत चढ़ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर कैसे अपने दांतों को साफ रखते हैं? बिना ब्रश किए मांस खाने वाले जानवरों के दांत भी काफी मजबूत रहते हैं और सफेद भी दिखते हैं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है.

काफी मजबूत होते हैं दांत

इंसानों के दांत मांस खाने के लिए डिजाइन नहीं होते हैं, यानी नेचर ने इन्हें इतना मजबूत नहीं बनाया है. वहीं जानवरों के दांत इंसानों की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत होते हैं. कुत्ते और शेर जैसे जानवर हड्डियां तक चबा लेते हैं, लेकिन उनके दांतों को कुछ नहीं होता है. यही वजह है कि उन्हें कैविटी जैसी परेशानी काफी कम होती है और लंबे समय तक दांत सही सलामत रहते हैं.

कैसे करते हैं सफाई?

अब उस सवाल पर आते हैं कि बिना ब्रश किए आखिर जानवरों के दांत कैसे साफ रहते हैं? दरअसल जानवर इंसानों की तरह जंक फूड नहीं खाते हैं, वो ऐसी चीजें खाते हैं, जो नेचुरल होती हैं और यही वजह है कि उनके दांत साफ रहते हैं. जैसे- गाय घास खाती है तो ये उसके दांतों को नुकसान पहुंचाने की बजाय उन्हें साफ करती है, इसी तरह मांस खाने वाले जानवर हड्डियां चबाते रहते हैं, जिससे उनके दांत साफ हो जाते हैं. हालांकि उम्र के साथ उनके दांत भी गिरते हैं और खराब हो जाते हैं, लेकिन इंसानों की तुलना में ये काफी कम है.

तेजी से पचा लेते हैं खाना

मांस खाने वाले जानवरों के दांतों के अलावा उनका पाचन तंत्र भी काफी मजबूत होता है. इंसानों की तुलना में वो ज्यादा जल्दी चीजों को पचा लेते हैं, यही वजह है कि रोजाना मांस और हड्डियां खाने के बावजूद वो बीमार नहीं पड़ते हैं. उनके शरीर में मौजूद एसिड खाने को तेजी से पचाने का काम करता है.