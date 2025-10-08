विज्ञापन
कुत्ते को घी हजम नहीं होता... आखिर कितनी सच है ये कहावत?

Dog Digestive System: आपने कई बार इस कहावत का इस्तेमाल किया होगा कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये बात कितनी सच है?

कुत्ते को घी हजम होता है या नहीं

बचपन से आपने कई ऐसी कहावतें सुनी होंगी, जिनका मतलब तो आप जानते हैं, लेकिन ये कहावतें जिस चीज पर बनाई गई हैं, उसे लेकर कभी साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचा होगा. ऐसी ही एक कहावत है- 'कुत्ते को घी हजम नहीं होता है', इसे कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो अपनी हैसियत से ज्यादा पा लेते हैं, लेकिन उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाते. आपने भी कई बार इस कहावत का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन कभी सोचा है कि क्या वाकई कुत्ते को घी हजम होता है या नहीं? आइए इसके पीछे का सच जानते हैं. 

खाना कैसे पचाते हैं कुत्ते?

कुत्ते भेड़िये की ही एक प्रजाति है, ये धीरे-धीरे इंसान के साथ रहने लगे और मांस के अलावा बाकी चीजें भी खाना शुरू कर दीं. कुत्ते के दांत और जबड़ा मांस खाने के लिए बना हुआ है. कुत्ते आमतौर पर किसी भी खाने को कम चबाते हैं और फिर सलाइवा के साथ उसे निगल लेते हैं. इंसानों की तुलना में कुत्तों की भोजन पचाने की क्षमता ज्यादा होती है. अब सवाल है कि क्या कुत्ते वाकई घी को नहीं पचा सकते हैं?  

कुत्ते को घी हजम होता है या नहीं?

कुत्ते को घी हजम होता है या फिर नहीं, इसका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल ये बात पूरी तरह से सच नहीं है. इसे लेकर हमने एक वेटरनरी डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि कुत्तों को अगर सीमित मात्रा में घी दिया जाए तो वो इसे आसानी से पचा लेंगे. ये कई चीजों पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुत्तों को दूध दिया जाता है और उसमें भी फैट होता है, इसके अलावा कुत्ते जो मांस खाते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा फैट हो सकता है. ऐसे में ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि कुत्तों को घी बिल्कुल भी हजम नहीं होता है. 

कुल मिलाकर ये कहावत इंसानों के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऐसे में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कुत्तों पर वाकई में ये लागू हो. कुत्तों को सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली चीजों की जरूरत होती है, ऐसे में उन्हें दूध या घी की बजाय अगर मांस या अंडे खिलाएंगे तो उनकी सेहत बनी रहेगी. 

