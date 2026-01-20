विज्ञापन
बर्फ से ढके ग्रीनलैंड में कौन सा खजाना छिपा है? जिसे हड़पना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप

Greenland Treasure:अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर लगातार धमकियां दे रहे हैं, उन्होंने कई यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है. ट्रंप पिछले कई सालों से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं.

ग्रीनलैंड में क्या खजाना छिपा है

Greenland Treasure: वेनेजुएला पर हमले के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें ग्रीनलैंड पर टिक गई हैं. ट्रंप ने अब अपने इरादे साफ कर दिए हैं और अमेरिकी सेना को ग्रीनलैंड भेजा जा रहा है. ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे. फिलहाल अमेरिका और कई यूरोपीय देश इस मुद्दे पर आमने-सामने दिख रहे हैं और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा कौन सा खजाना छिपा हुआ है, जिसके लिए अमेरिका पिछले कई सालों से उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है. 

राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कब्जे की कोशिश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर धमकियों के बीच बार-बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं. उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है. यही वजह है कि वो ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं. हालांकि ग्रीनलैंड ने इसका विरोध किया है और कहा है कि वो अपनी स्वायत्ता से कोई समझौता नहीं करेगा. 

कहां है ग्रीनलैंड?

  • ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच मौजूद एक द्वीप है.
  • ग्रीनलैंड एक देश नहीं है, बल्कि ये डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है. 
  • ग्रीनलैंड की सुरक्षा और जरूरी नीतियों की जिम्मेदारी भी डेनमार्क की है. 
  • ग्रीनलैंड की कुल आबादी सिर्फ 57 हजार है और ये काफी खूबसूरत जगह है. 
  • इनुइट समुदाय के लोग यहां हजारों सालों से रहते आए हैं, जिनकी आधिकारिक भाषा ग्रीनलैंडिक है. 
किस खजाने पर है ट्रंप की नजर?

भले ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहे हों, लेकिन ग्रीनलैंड में ऐसा खजाना छिपा हुआ है, जिस पर अमेरिका पूरी तरह से अपना कब्जा करना चाहता है. यूरोपीय देशों और उत्तरी अमेरिका के बीच समुद्री रणनीति के लिहाज से ग्रीनलैंड काफी अहम है, यही वजह है कि कई सालों से अमेरिकी सेना पिटफिक एयर बेस (पहले थुले एयर बेस) पर मौजूद है और यहां से निगरानी रखने का काम करती है. 

ग्रीनलैंड का ज्यादातर इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन बाकी हिस्से में कई ऐसे खनिजों का भंडार है, जो काफी रेयर और बेशकीमती हैं. इनमें टाइटेनियम, रोडियम, कॉपर , ग्रेफाइट, निकल, नियोबियम के साथ कई रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा भंडार है. अंदाजा लगाया जाता है कि ये खनिज लाखों टन में हो सकते हैं. 

टैरिफ को बना रहे हैं हथियार

डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल ग्रीनलैंड पर कब्जा करने या फिर उसे खरीदने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए वो यूरोपीय देशों के खिलाफ टैरिफ को हथियार बना रहे हैं. ग्रीनलैंड की डील नहीं होने पर डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे देशों पर ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी है. ये सभी देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे का विरोध कर रहे हैं. 

