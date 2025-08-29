Current affairs : भारत की आखिरी सड़क कहां खत्म होती है? इन सवालों से पता चलेगा कितने जीनियस हैं आप

GK Quiz : क्या आप अपने देश को पूरी तरह से जानते हैं. क्या आप जानते हैं भारत का वाटर मैन कौन है, देश की आखिरी सड़क कहां खत्म होती है या भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन हैं. ये सिर्फ जनरल नॉलेज के सवाल नहीं हैं, बल्कि देश के इतिहास, भूगोल, संस्कृति से जुड़े फैक्ट्स हैं. इस आर्टिकल में हम आपको 8 ऐसे मजेदार और दिलचस्प सवाल और उनके जवाब बताएंगे, जो हर भारतीय को पता होने चाहिए. तो चलिए जानते हैं.

भारत का वाटर मैन किसे कहा जाता है?

भारत में 'वाटर मैन' यानी जलपुरुष मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 46 साल जल संरक्षण में लगा दिए. उनकी मेहनत की बदौलत करीब 1,000 गांवों को पानी पहुंचा.

भारत की आखिरी सड़क कहां खत्म होती है?

भारत की आखिरी सड़क तमिलनाडु के धनुषकोडी तक जाती है, जो रामनाथपुरम जिले के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है. यह सड़क अरिचल मुनई पर खत्म होती है. यहां से श्रीलंका सिर्फ 18-20 किमी ही है.

भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन हैं?

भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं. उन्हें 1971 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया था. उन्होंने अपने राजनीतिक करियर और देश के विकास में अहम योगदान दिया. इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने भारत को कई मोर्चों पर मजबूत बनाया.

संविधान को किस भाषा में लिखा गया था?

भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में इटैलिक शैली में लिखा गया था. 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया. इसकी पहली कॉपी देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस से प्रकाशित हुई थी.

भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां गाया गया था?

राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता (कोलकाता) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा में गाया गया था.

भारत में पहली ट्रेन कब और कहां से कहां तक चली थी?

भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई के बोरीबंदर से लेकर ठाणे तक चली थी, जिसकी दूरी करीब 34 किलोमीटर थी. यह ट्रेन दोपहर 3:35 बजे मुंबई से चली और 4:45 बजे ठाणे पहुंची. मतलब इसका सफर 1 घंटे 10 मिनट का था.

भारत की सबसे साफ नदी कौन-सी है?

मेघालय की उमनगोट नदी अपनी साफ-सुथरी और क्रिस्टल जैसी पानी के लिए मशहूर है. इसे देश की सबसे साफ नदी माना जाता है. यह एशिया की सबसे साफ नदियों में भी आती है. नदी कम आबादी वाले इलाकों से होकर बहती है, इसलिए इसमें शहरी या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नहीं पहुंचता और पानी में ऑक्सीजन का लेवल भी अन्य नदियों से ज्यादा रहता है.

भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर है और कब बना था?

भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो अहमदाबाद में है. पहले इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम था. इसे साल 1982 में बनाया गया था. 2020 में नया रूप दिया गया. इसमें एक साथ 1,32,000 दर्शक बैठकर मैच देख सकते हैं.