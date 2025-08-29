इतने दिन में सीख लेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी, यूपी की इस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया ये सस्ता कोर्स

सिर्फ 1500 रुपए में सीखें इंग्लिश

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJM) ने एक 60-दिन का स्पेशल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया है. यह कोर्स खासकर स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है, ताकि वे कम्युनिकेटिव इंग्लिश आसानी से सीख सकें. सबसे खास बात यह है कि इस सर्टिफिकेट कोर्स की फीस सिर्फ 1,500 रुपए रखी गई है. यानी थोड़े खर्च में आप अपनी अंग्रेजी सुधारकर करियर और पढ़ाई दोनों में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं.

इस कोर्स की टाइमिंग क्या है

CSJM का यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 1 सितंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा. कोर्स की खास बात यह है कि इसमें हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई होगी. इसकी क्लास शाम 4-5 बजे तक चलेगी. यह दो महीने का प्रोग्राम स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि वे इफेक्टिव तरीके से इंग्लिश सीख सकें.

कोर्स में क्या-क्या सीखाया जाएगा

हर दिन इंग्लिश की प्रैक्टिस, वोकैबुलरी और कंवर्सेशन में इंप्रूवमेंट

बोलचाल की इंग्लिश पर फोकस, सिर्फ किताबी इंग्लिश नहीं

सटीक और क्लियर कम्युनिकेशन, ऑफिस, मीटिंग और इंटरव्यू में काम आए

कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात कर पाएं

कौन कर सकता है ये कोर्स

इस कोर्स में शामिल होने के लिए किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट्स, जॉब पर्सन या कोई ऐसा जो इंग्लिश बोलना चाहता है, आवेदन कर सकता है. किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं.

इस कोर्स से क्या फायदा होगा

1. आज अच्छी इंग्लिश बोलना हर प्रोफेशनल के लिए जरूरी है.

2. इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या ऑफिस मीटिंग हर जगह इंग्लिश जरूरी होती है.

3. कोर्स के बाद आप न सिर्फ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, बल्कि करियर के नए अवसर भी आएंगे.

4. कम समय और कम फीस में यह कोर्स आपको प्रैक्टिकल अंग्रेजी स्किल्स देता है.