बीन बजाने से क्या वाकई नाचने लगते हैं सांप? जानें क्या है इस बात का सच

बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरियल में आपने कई बार सपेरे को जरूर देखा होगा, जो बीन बजाता है और सांप अपने रंग दिखाने लगता है. वहीं असल जिंदगी में भी लोग सांप को बाहर निकालने के लिए कई बार सपेरे को बुला लेते हैं. यानी ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सपेरे की बीन से सांप को कंट्रोल किया जा सकता है. आज हम आपको इसी का सच बताने जा रहे हैं कि आखिर बीन बजाने का सांप पर क्या असर होता है और क्या वाकई इसकी धुन सुनकर नाग नागिन लोटने लगते हैं.

क्या है बीन और सांप का सच

अब भले ही आपने कई फिल्मों में बीन की धुन पर सांपों को थिरकते हुए देखा होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. जैसे भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक उसी तरह सांप के आगे बीन बजाने से भी कुछ नहीं होगा. दरअसल सांप के कान नहीं होते हैं, ऐसे में उसके सुनने की क्षमता काफी सीमित होती है. वो अपनी स्किन से किसी भी चीज को महसूस करता है और फिर उसी तरह से रिएक्ट करता है. किसी भी छोटी आहट से जो तरंगें पैदा होती हैं, वो सांप को उसकी स्किन के जरिए पता चलती है और फिर वो भागने लगता है.

बीन की धुन पर नहीं नाचते हैं सांप

तमाम स्टडीज में भी ये बात साफ हो चुकी है कि सांप किसी भी तरह की आवाज की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं. जब भी कोई सपेरा बीन बजाता है तो वो इस दौरान बीन को गोल गोल घुमाता रहता है, इस मूवमेंट को देखकर कई बार सांप डरकर रिएक्ट करते हैं और अपना सिर भी हिलाते हैं. यही देखकर लोगों को लगता है कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है. इसीलिए आप अगली बार जब भी नागिन डांस करें तो इसके लिए बीन वाली धुन बजाने की कोई जरूरत नहीं है.

दुनियाभर में सांपों की हजारों प्रजातियां हैं और ये अलग-अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं. ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ में काफी ज्यादा जहर होता है. हालांकि आम लोगों को ये अंतर पता नहीं चल पाता है. इसीलिए जब भी आपको सांप नजर आए तो बीन बजाने या फिर बहादुरी दिखाने की बजाय किसी एक्सपर्ट को बुलाएं, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है.