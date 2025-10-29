सांप की तरह काटता क्यों नहीं है अजगर, क्या बिल्कुल भी नहीं होता है जहर?

Python Facts: सांप को सामने देखते ही ज्यादातर लोग सहम जाते हैं. उन्हें पसीना आने लगता है. उसे भगाने या वहां से खुद दूर जाने के उपाय सोचने लगते हैं. दरअसल, बहुत से लोगों को लगता है कि हर सांप जहरीला होता है और उसके काटने से मौत तय है, लेकिन ऐसा नहीं है. हर सांप जहरीला नहीं होता है. इनमें से एक अजगर (Python) भी है. यह एक ऐसा विशालकाय सांप है, जो डरावना तो दिखता है, लेकिन असल में विषहीन (Non-Venomous) होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि सांप की तरह अजगर काटता क्यों नहीं और क्या इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता है. आइए जानते हैं जवाब.

अजगर और सांप में क्या अंतर है

दुनिया में 3,500 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां हैं, जिनमें से करीब 600 ही विषैले (Venomous) हैं. उनमें से सिर्फ 200 से ही इंसानों को ज्यादा खतरा होता है. बाकी सभी गैर-विषैले (Non-Venomous) होते हैं और अजगर उन्हीं में से एक है. जहां कोबरा, वाइपर या करैत जैसे सांप अपने शिकार को जहर (Venom) से मारते हैं, वहीं अजगर अपने शरीर की ताकत और कसाव से शिकार को खत्म करता है. यानी अजगर में जहर नहीं होता, लेकिन उसका शरीर ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है.

अजगर के शिकार करने का तरीका

अजगर बेहद शांत और धैर्यवान शिकारी होता है. वो घात लगाकर बैठता है और जैसे ही कोई जानवर पास आता है, बिजली की रफ्तार से लपककर शिकार को अपने शरीर से लपेट लेता है.

उसके बाद वो धीरे-धीरे अपने शरीर का दबाव इतना बढ़ा देता है कि शिकार की सांस रुक जाती है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है. इसके बाद अजगर शिकार को पूरा निगल जाता है और फिर कई हफ्तों तक कुछ नहीं खाता.

क्या अजगर में बिल्कुल भी जहर नहीं होता है

वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो अजगर के मुंह में जहरीली ग्रंथियां नहीं होतीं, जो अन्य विषैले सांपों में पाई जाती हैं. उसके दांत नुकीले जरूर होते हैं, लेकिन वे शिकार को पकड़ने के लिए होते हैं, विष डालने के लिए नहीं. हालांकि, कुछ रिसर्च में पाया गया है कि अजगर की लार (Saliva) में कुछ हल्के एंजाइम होते हैं, जो शिकार की मांसपेशियों को मुलायम बनाने में मदद करते हैं, लेकिन ये विष नहीं माने जाते हैं. इसलिए अगर किसी को अजगर काट ले, तो इंफेक्शन या घाव का खतरा तो होता है, लेकिन जान का खतरा नहीं होता है.

अजगर से जुड़े फैक्ट्स

अजगर दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर सांपों में से एक है. एक वयस्क अजगर 25 फीट तक लंबा हो सकता है.

दुनियाभर में अजगर की करीब 40 प्रजातियां पाई जाती हैं.

अजगर की आंखों में हीट सेंसिंग पिट्स होती हैं, जिससे वो अंधेरे में भी अपने शिकार को पहचान लेता है.

अजगर मांसाहारी होता है. आमतौर पर पक्षियों, छोटे सरीसृपों, बंदरों, सूअरों, वालबी जैसे स्तनधारियों का शिकार करता है.

अजगर का आकार आमतौर पर उसके शिकार के साइज को तय करता है.

अजगर देखने पर क्या करें

एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक वयस्क अजगर इंसानों को भी निगल सकता है. अगर आपको कहीं अजगर दिख जाए तो गलती से भी उसके पास न जाएं या फिर उसे पकड़ने की कोशिश भी न करें. इसके लिए एक्सपर्ट स्नेक कैचर को बुलाएं, क्योंकि अजगर के एक बच्चे में भी इतनी ज्यादा ताकत होती है कि अगर वह आपके हाथ में लिपट जाए तो हड्डियां तोड़-मरोड़ सकता है.