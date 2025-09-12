नाग पंचमी पर सांप क्या वाकई पीते हैं दूध? सच जानकर पकड़ लेंगे माथा

नाग पंचमी पर हर बार आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे, जिनमें सांप को दूध पिलाया जाता है. कुछ लोग सांप के लिए दूध घर के बाहर भी रख देते हैं. पिछले कई सालों से सांप को दूध पिलाने को लेकर कई तरह की प्रथाएं और कहानियां आम हैं. हालांकि इसके पीछे का साइंस कुछ और कहता है. अगर हम आपको ये बताएं कि सांप दूध पीते ही नहीं हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? आइए जानते हैं कि सांप के दूध पीने के पीछे क्या सच्चाई है और ऐसा करना क्यों खतरनाक हो सकता है.

पूरी तरह से मिथ है ये बात

सांप दूध पीता है, ये एक मिथ है. ये एक धार्मिक और सामाजिक भ्रम की तरह है. ये एक मांसाहारी जीव है, जो छोटे कीड़ों और जीवों का शिकार करता है और उन्हें खाता है. इसीलिए वो दूध जैसी चीज को नहीं पचा सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे एंजाइम नहीं होते हैं. अक्सर आपने सांपों को नाग पंचमी के मौके पर दूध पीते देखा होगा, लेकिन ये वो सांप होते हैं जिन्हें सपेरे कई दिनों तक प्यासा रखते हैं. जिसके बाद जब उनके सामने दूध रखा जाता है तो वो उसे पानी समझकर तुरंत पीने लगते हैं.

सांप की हो सकती है मौत

नाग या फिर सांप को किसी भी मौके पर दूध पिलाना बिल्कुल गलत है. पहले तो कोई सांप खुद से कभी भी दूध नहीं पिएगा, लेकिन अगर आप उसे जबरदस्ती दूध पिलाते हैं तो वो इसे पी तो लेगा, लेकिन इससे उसकी सेहत खराब हो सकती है और यहां तक कि सांप की मौत भी हो सकती है. इसीलिए कभी भी सांप को दूध पिलाने की गलती न करें, क्योंकि ये उसके लिए जहर की तरह काम कर सकता है.

कई राज्यों में सपेरे अवैध तरीके से सांपों को पकड़ते हैं और उनका जहर निकालकर कमाई का साधन बना लेते हैं. हालांकि सांप को पकड़ने पर भारत में सख्त सजा का प्रावधान है. ऐसा करने पर तीन से सात साल तक की सजा हो सकती है. सांपों का जहर निकालकर बेचने पर और सख्त सजा दी जा सकती है.