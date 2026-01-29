इसे कहते हैं वफादारी! महिला ने एक ही कंपनी में 65 साल नौकरी कर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

प्राइवेट जॉब के जमाने में अगर कोई व्यक्ति एक ही संस्थान में लंबे समय तक टिक जाए तो ये बड़ी बात हो जाती है. ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, जो सालों साल एक कंपनी में ही नौकरी करते रहें. आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने छह दशक से ज्यादा समय तक एक ही संस्थान में काम किया. जापान के रहने वाले यासुको तमाकी ने एक ही कंपनी में पूरे 65 साल से भी ज्यादा काम किया. वो भी एक ही पद पर रहते हुए. 90 की उम्र में भी यासुको तमाकी रेगुलर रूप से ऑफिस जाती हैं. वो रोज कंप्यूटर पर काम करती हैं और आज भी नई चीजें सीखने में पीछे नहीं रहती हैं.

एक कंपनी, एक पद

यासुको तमाकी ने 1956 में ओसाका की सनको इंडस्ट्रीज कंपनी जॉइन की थी. तब उनकी उम्र महज 26 साल थी. उस समय कंपनी में सिर्फ 20 कर्मचारी थे. आज वही कंपनी 400 से ज्यादा लोगों के साथ एक बड़ी संस्था बन चुकी है. कितने ही लोग आए और गए. लेकिन यासुको तमाकी अब भी उसी जगह पर बने हुए हैं.

उम्र नहीं बनी रोड़ा

तमाकी ने 40 साल की उम्र में सेक्शन चीफ का पद संभाला. इस पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ वो नई नई चीजें सीखने में कभी पीछे नहीं रहे. 67 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया और 70 तक उसमें माहिर हो गईं. 86 की उम्र में भी वो दूसरे कोर्स करती रहीं और 90 के बाद सोशल मीडिया चलाना सीख लिया.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम

नवंबर 2020 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज ऑफिस मैनेजर का खिताब दिया. उस समय उनकी उम्र 90 साल से ज्यादा थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 2024 और 2025 तक भी काम करती रहीं. यानी उनकी जॉब लेंथ करीब 69 साल की हो चुकी है.

सादा जीवन, नियमित रूटीन

तमाकी रोज सुबह साढ़े पांच बजे उठती हैं. योग करती हैं और बुद्ध मंत्र पढ़ती हैं. वो ऑफिस पैदल, बस या मेट्रो से जाती हैं. किताबें पढ़ना, महजोंग खेलना और कलीग्स को सलाह देना उन्हें पसंद है. दिमाग तेज रखने के लिए उन्होंने कान्जी एग्जाम भी दी.

