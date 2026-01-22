दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं, जानें देश के किन शहरों का पानी है सबसे ज्यादा शुद्ध

देश की राजधानी दिल्ली अपने बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर अक्सर खबरों में रहती है, लेकिन हाल ही में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) ने शहर में सप्लाई होने वाले पानी का निरीक्षण किया, जिसमें दिल्ली के कई इलाकों में पानी की क्वालिटी को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जो आपकी चिंता बढ़ा सकता है. अगर आप दिल्लीवासी हैं और वहां की दूषित हवा से परेशान हैं तो अब पीने की पानी को लेकर आई ये रिपोर्ट आपकी खराब सेहत के लिए एक अलार्म है.

CAG रिपोर्ट में क्या आया सामने

हाल ही में CAG की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा शहर में सप्लाई किया जा रहा पानी पीने लायक नहीं है. 7 जनवरी, 2026 को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में पानी की टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग में सिस्टमैटिक कमियां पाई गई हैं जिसके बाद जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया (JSAI) ने तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है.

सेहत को हो सकता है गंभीर खतरा

ऑडिट के दौरान टेस्ट किए गए ज्यादातर ग्राउंड वॉटर सैंपल फेल हुए हैं. इकट्ठा किए गए 16,234 ग्राउंड वॉटर सैंपल में से 8,933 सैंपल यानी लगभग 55 प्रतिशत इंसानों के पीने के लिए असुरक्षित पाए गए हैं. CAG ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि जिन इलाकों से लिए गए पानी के सैंपल पीने के लिए अनफिट पाए गए हैं वहां ग्राउंड वॉटर सप्लाई करने से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है.



वहीं दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी ने भी ये बताया है दिल्ली के वजीराबाद इलाके में यमुना नदी से सप्लाई होने वाले पानी में भी अमोनिया की मात्रा तीन गुना ज्यादा है जो लोगों की सेहत के लिए घातक है. हालांकि दिल्ली जल बोर्ड पानी की क्वालिटी सुधारने के लिए काम कर रहा है. आपको बता दें कि हाल ही में इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी अब इंदौर के बाद दिल्ली में पानी की क्वालिटी का खराब मिलना चिंता की बात है.



किन शहरों का पानी है पीने लायक

एक तरफ जहां दिल्ली और इंदौर जैसे शहर हैं जहां पीने का पानी इतना खराब है वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पानी बिल्कुल साफ है. बल्कि एक शहर तो ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि आप उसका नल का पानी भी पी सकते हैं, ये शहर है ओडिशा का पुरी. इसके अलावा महाराष्ट्र के थाणे और नागपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाणा में भी पानी की क्वालिटी देश के बाकी शहरों से बेहतर मानी गई है.

