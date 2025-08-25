दिल्ली के इन दो मेट्रो स्टेशन पर नहीं उतर सकते हैं आप, इन खास लोगों को मिलती है इजाजत

Restricted Metro Stations in Delhi: दिल्ली मेट्रो देश की सबसे मॉडर्न और बड़ी मेट्रो सिस्टम है. यह पैसेंजर्स को दी जाने वाली फैसेलिटीज के लिए फेमस है. यह दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम जैसे आसपास के शहरों को कनेक्ट करती है है. रोजाना लाखों पैसेंजर्स इससे सफर करते हैं. यह सुरक्षित, तेज और किफायती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो में कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं जहां आम पैसेंजर्स की एंट्री बैन है. यानी इन स्टेशन पर हर कोई नहीं उतर सकता है. यहां सिर्फ कुछ खास लोगों को ही इजाजत दी जाती है. अगर कोई यात्री गलती से इन स्टेशनों पर उतर जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सकता है.

दिल्ली मेट्रो नेटवर्क कितना बड़ा है

दिल्ली मेट्रो ने 25 दिसंबर 2002 को शुरुआत की थी. आज यह 12 लाइन और 288 स्टेशन में फैला है, जो 392 किलोमीटर से ज्यादा दूरी कवर करता है. मेट्रो सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं बल्कि NCR के कई शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़-बल्लभगढ़ को जोड़ती है. 50 स्टेशनों पर लॉकर की सुविधा है. आप अपने लगेज या किसी सामान को सेफली रख सकते हैं. ये लॉकर मोबाइल से OTP से इस्तेमाल होते हैं और घंटों के हिसाब से किराए पर लिए जा सकते हैं.

किन दो मेट्रो स्टेशन पर उतरना मना है और क्यों

ये दोनों मेट्रो स्टेशन शंकर विहार (Shankar Vihar) मैजेंटा लाइन और सदर बाजार कैंट (Sadar Bazar Cantt) डिफेंस सेक्टर में आता है. दोनों स्टेशन सैनिक छावनी (Military Zone) के अंदर हैं. सुरक्षा की वजह से यहां सिर्फ अधिकृत लोग या वैध ID वाले पैसेंजर्स ही उतर सकते हैं. DMRC के अनुसार, शंकर विहार स्टेशन की जमीन रक्षा मंत्रालय ने दी है, इसलिए कोई भी बिना अनुमति यहां प्रवेश नहीं कर सकता है. सदर बाजार कैंट स्टेशन भी इसी तरह की सुरक्षा वाले क्षेत्र में आता है. ये सुरक्षा नियम इसलिए हैं ताकि सैनिक और संवेदनशील एरिया सुरक्षित रहें.

दिल्ली मेट्रो पर बाकी स्टेशन पर भी कोई नियम है क्या