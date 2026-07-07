OKAY, BYE और LOVE...हर दिन जुबान पर आते हैं ये 10 शब्द, लेकिन 99% लोग नहीं जानते इनके फुल फॉर्म

हर कोई एक अच्छी नौकरी की तलाश में रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि JOB का मतलब क्या होता है. जॉब का पूरा नाम Joining Others Business होता है. जब आप किसी दूसरे के बिजनेस या काम से जुड़कर उसके लिए काम करते हैं, तो उसे जॉब कहते हैं.

AIM का फुल फॉर्म

लाइफ में हर किसी का कोई न कोई लक्ष्य यानी AIM जरूर होता है. इसका फुल फॉर्म आपके इरादों को दिखाता है. AIM का फुल फॉर्म Ambition In Mind होता है. आपके दिमाग में जो कुछ बड़ा करने की इच्छा या सपना है, वही आपका AIM है.

BYE का फुल फॉर्म

किसी से अलग होते समय या फोन रखते समय हम 'बाय' जरूर बोलते हैं. यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक प्यारी सी दुआ है. इसका मतलब होता है कि 'ईश्वर या मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहें.' बाय का फुल फॉर्म Be with You Everytime होता है.

JOKE का फुल फॉर्म

जो बात हमारे चेहरे पर हंसी ले आए, उसे हम जोक या मजाक कहते हैं. आसान तरीके से कहें तो दूसरों को खुशी देने या हंसाने के लिए कही गई मजेदार बात को ही जोक कहते हैं. इसका फुल फॉर्म Joy Of Kids Entertainment है.

LMK का फुल फॉर्म

अगर आप सोशल मीडिया या वॉट्सऐप पर चैटिंग करते हैं, तो आपने यह शॉर्टकट जरूर देखा होगा. इसका मतलब बहुत सिंपल है Let Me Know..मतलब जब आप किसी से कहना चाहते हैं कि 'मुझे भी बताना' या 'मुझे जानकारी देना', तो शॉर्ट में LMK लिख देते हैं.

LOVE का फुल फॉर्म

यह दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द माना जाता है. एक ऐसा अहसास जो हमेशा रहे, जो बिल्कुल सच्चा हो और जिसकी कीमत अनमोल हो. इसके फुल फॉर्म में ही इसकी गहराई छिपी है. इसका पूरा नाम Longlasting Original Valuable Emotion है.

SMILE का फुल फॉर्म

एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का भी दिन बना सकती है. जब आपके होठों के जरिए कोई मीठी याद या खुशी बाहर आती है, तो उसे स्माइल कहते हैं. इस शब्द का फुल फॉर्म भी बहुत प्यारा है.Sweet Memories In Lips Expression.

VIP का फुल फॉर्म

जब भी कोई बड़ा नेता या बड़ी हस्ती आती है, तो हम कहते हैं कि VIP आए हैं. मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, जो बहुत खास होता है. इसका फुल फॉर्म Very Important Person होता है.

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