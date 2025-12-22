विज्ञापन
Clay Brick vs Cement Brick: घर बनाने से पहले ईंटों को चुनना काफी समझदारी का काम होता है. आजकल मार्केट में कई तरह की ईंटें उपलब्ध हैं. ऐसे में कौन-सी ईंट ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है, ये जानना बेहद जरूरी है. इस आर्टिकल में जानिए भट्टी या सीमेंट कौन सी ईंट ज्यादा मजबूत और सस्ती होती है.

भट्टी वाली या सीमेंट वाली, कौन सी ईंट होती है मजबूत? कीमत में भी है बहुत अंतर

Clay Brick vs Cement Brick: घर बनाते समय सबसे पहला और सबसे अहम सवाल होता है कि ईंट कौन-सी लें. क्योंकि नींव से लेकर दीवारों तक की मजबूती इसी पर टिकी होती है. बाजार में आमतौर पर दो तरह की ईंटें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं.

एक भट्टी वाली ईंट यानी लाल ईंट और दूसरी सीमेंट की ईंट, जिसे फ्लाई ऐश या कंक्रीट ब्रिक भी कहा जाता है. दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन मजबूती, कीमत और टिकाऊपन के मामले में कौन बेहतर है और दोनों की कीमत कितनी है, आइए जानते हैं..

भट्टी वाली ईंट कितनी मजबूत होती है?

भट्टी वाली ईंट को मिट्टी से बनाया जाता है. फिर इसे तेज तापमान पर भट्टी में पकाया जाता है. यही वजह है कि इसका रंग लाल या गहरा लाल होता है. भट्टी में ठीक से पकी ईंटें काफी मजबूत होती हैं और सालों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है. यह गर्मी को सहन करती है और लोड-बेयरिंग दीवारों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है. हालांकि, इनकी क्वालिटी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि ईंट किस भट्टी में, कितनी अच्छी तरह पकी है.

भट्टी वाली ईंट के नुकसान

  • पानी ज्यादा सोखती है.
  • साइज एक जैसा नहीं होता है.
  • प्लास्टर में ज्यादा सीमेंट लगता है.
  • मिट्टी और कोयले के इस्तेमाल होने से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है.

सीमेंट वाली ईंट कितनी मजबूत होती है?

सीमेंट वाली ईंट को आमतौर पर फ्लाई ऐश, सीमेंट, रेत और स्टोन डस्ट से बनाया जाता है. यह मशीन से बनाई जाती है, इसलिए इसका साइज और शेप बिल्कुल एक जैसा होता है. सीमेंट ईंट का वजन काफी ज्यादा होता है, ऐसे में इनसे घर बनाने में ज्यादा वजन का खतरा रहता है. इसे जोड़ने के लिए अलग से मैटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिससे खर्चा भी बढ़ता है.

कौन-सी ईंट ज्यादा मजबूत है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, मिट्टी से बनी लाल ईंटों का इस्तेमाल देश में बहुत समय पहले से होता चला आ रहा है. कच्ची मिट्टी जब चिमनी में घंटों तक पकती है, तब लाल ईंट बनती है. इनकी मजबूती और सहनशीलता काफी अच्छी होती है. आयरन के संपर्क में पूरी तरह आने के बावजूद ये कमजोर नहीं होती, वजन में हल्की होती हैं, तो ज्यादा भार भी नहीं बढ़ता है. ऐसे में ये ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं.

भट्टी की ईंट और सीमेंट ईंट की कीमत

भट्टी वाली ईंट की कीमत मौजूदा समय में 6-10 रुपए प्रति ईंट चल रही है. हालांकि, इसकी कीमत इलाके और क्वालिटी पर निर्भर करती है. वहीं, सीमेंट वाली ईंट की कीमत इससे थोड़ा ज्यादा 8-15 रुपए प्रति ईंट पड़ती है.

