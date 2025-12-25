सांता क्लॉज का घर कहां है? कहानियों में ऐसी है क्रिसमस के सैंटा की दुनिया

Christmas 2025: 25 दिसंबर को दुनियाभर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस मौके पर लोग एक दूसरे को सैंटा बनकर तोहफे भी बांटते हैं और फिर शाम को जमकर पार्टी होती है. बच्चों के लिए क्रिसमस काफी खास होता है, क्योंकि इस दिन उन्हें तोहफे मिलते हैं. दुनियाभर में सांता क्लॉज को लेकर ये कहानी काफी मशहूर है कि क्रिसमस की रात जो मांगो, वो सुबह तक मिल जाता है. यानी सांता क्लॉज बच्चों की हर इच्छा को पूरा कर देते हैं. यही वजह है कि बच्चे रात में अपने तकिये के नीचे अपनी विश लिखकर रखते हैं. कई बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर सांता क्लॉज कहां से आते हैं और उनका घर कहां है. आज हम आपको इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं.

कौन थे सांता क्लॉज?

सांता क्लॉज के किरदार को सेंट निकोलस से जोड़कर देखा जाता है, जिनका जन्म 280 ईसवी में तुर्कमेनिस्तान में हुआ था. उन्हें जीसस क्राइस्ट का ही एक मैसेंजर माना गया. कहा जाता है कि क्रिसमस के मौके पर रात में वो अपनी पत्नी के साथ पहचान छिपाकर चुपके से गिफ्ट बांटने निकलते थे. हालांकि सांता क्लॉज की कई कहानियां हैं और उनकी एक अलग दुनिया भी दिखाई जाती है.

ये है दुनिया की सबसे पुरानी शराब, इस चीज से की गई थी तैयार

कहां है सैंटा का घर?

सांता क्लॉज की ये दुनिया पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन बच्चों के बीच ये काफी मशहूर है. कहानियों वाले सांता क्लॉज की दुनिया में चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और इसमें दौड़ते खूबसूरत हिरण हैं. बच्चों के लिए ये एक जादुई दुनिया है, जहां हर चीज मुमकिन होती है. इन कहानियों के मुताबिक सांता क्लॉज का घर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव में है.

सैंटा के घर का पता

फिनलैंड के लापलान इलाके को भी सैंटा का घर माना जाता है. फिनलैंड में ही सैंटा विलेज भी मौजूद है, यहां सैंटा की वर्कशॉप और उनकी दुनिया को देखा जा सकता है. जो बच्चे सैंटा को चिट्ठी लिखते हैं, उनके लिए एक एड्रेस भी दिया जाता है. जो Santa Claus, Santa Claus Village, FIN-96930 Arctic Circle, Finland है. ये उसी सैंटा विलेज का पता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया. इसके अलावा कुछ बच्चे Santa, 123 Elf Road, North Pole, 88888 पर भी अपनी विश वाली चट्ठी भेजते हैं. हालांकि ये एक काल्पनिक पता है.