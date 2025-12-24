ये है दुनिया की सबसे पुरानी शराब, इस चीज से की गई थी तैयार

Oldest Wine in the World: कहते हैं शराब जितनी पुरानी, नशा भी उतना ही चढ़ता है. आज लोग जो वाइन, बीयर या व्हिस्की पीते हैं, उसका इतिहास मानव सभ्यता जितना ही पुराना है. इनके पीछे हजारों सालों की परंपरा और वैज्ञानिक खोजें छिपी हुई हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी शराब कौन सी है, इसका क्या नाम है और यह किस चीज से बनाई गई थी. अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं इसका इतिहास और रोचक फैक्ट्स.



दुनिया की सबसे पुरानी शराब कौन-सी है

हाल ही में जॉर्जिया में वैज्ञानिकों ने 8,000 साल पुराने मिट्टी के मर्तबान (जार) खोजे हैं, जिनमें अंगूर से शराब बनाने के अवशेष पाए गए. शोधकर्ताओं के अनुसार, ये जार तबलिसी के दक्षिणी इलाके में दो जगहों पर मिले हैं. ये क्षेत्र नवपाषाण युग से जुड़े हैं. इन जारों में न सिर्फ शराब के अवशेष थे, बल्कि कुछ पर अंगूर के गुच्छे और नाचते हुए व्यक्ति की तस्वीरें भी बनी हुई थीं. यह खोज प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट का हिस्सा है.



क्या कहते हैं साइंटिस्ट

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जंगल में उगने वाले यूरेशियाई अंगूरों से शराब बनाने का सबसे पुराना प्रमाण है. वेस्टर्न कल्चर में शराब को खास महत्व दिया जाता रहा है. यह सामाजिक मेलजोल बढ़ाने और मन बहलाने के लिए इस्तेमाल होता था. इसके अलावा दवा और खान-पान में भी इस्तेमाल होता आ रहा है.

दुनिया में सबसे पुरानी शराब के प्रमाण

इससे पहले शराब के सबसे पुराने प्रमाण ईरान में मिले थे, जहां शराब के जार करीब 7,000 साल पुराने बताए गए. साल 2011 में अर्मेनिया की एक गुफा में 6,000 साल पुराने शराब के अवशेष मिले थे. सबसे पुरानी बिना अंगूर वाली शराब के प्रमाण चीन में मिले हैं. यह शराब चावल, शहद और फलों से बनाई गई थी और करीब 7,000 साल पुरानी बताई जाती है.



इतिहास में शराब का महत्व

प्राचीन सभ्यताओं में शराब का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व था. मिस्र और मेसोपोटामिया में शराब को देवताओं को अर्पित किया जाता था. चीन में यह त्योहारों और उत्सवों में इस्तेमाल होती थी. प्राचीन लोग इसे उपवास, औषधि और सामाजिक समारोह के लिए पीते थे. यानी शराब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति का हिस्सा भी थी.

