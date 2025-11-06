विज्ञापन
RJD ने लगाया पोलिंग बूथ पर बिजली काटने का आरोप, क्या बिना बिजली के काम नहीं करती है EVM?

Electricity For EVM: बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी की तरफ से दावा किया गया कि कुछ पोलिंग बूथों पर बिजली काटी जा रही है, जिससे वोटिंग स्लो हो रही है. इस पर चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब दिया गया है.

ईवीएम कैसे काम करती है

Electricity For EVM: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही है. इसके लिए तमाम दलों की तरफ से प्रचार में पूरा जोर लगाया गया था. वोटिंग के दौरान आरोपों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जिन पोलिंग बूथों पर महागठबंधन मजबूत है, उन पर बार-बार बिजली काटी जा रही है, जिससे वोटिंग स्लो करवाई जा सके. इस पर चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब आया है. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि ईवीएम कैसे काम करती हैं और क्या वाकई बिजली कटने से वोटिंग प्रोसेस पर कोई फर्क पड़ता है? 

RJD का आरोप, चुनाव आयोग का जवाब

आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर बिजली काटने की जानकारी दी गई है. इसमें आरोप लगाते हुए लिखा गया है, 'प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है. जानबूझ कर स्लो वोटिंग कराई जा रही है.' इस पर चुनाव आयोग की तरफ से तुरंत जवाब आया और पोस्ट में लिखा, 'यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है. बिहार में सभी मतदान केन्द्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है. भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है. ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है.

बिहार में वोटिंग के बाद कहां रखी जाएंगीं EVM? जानें किसे होती है यहां जाने की इजाजत

बिजली से चलती हैं EVM?

अब आपको बताते हैं कि क्या वाकई बिजली आने या फिर जाने से ईवीएम पर कोई फर्क पड़ता है? दरअसल इसका ईवीएम या फिर वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है. चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ईवीएम और वीवीपैट को किसी भी तरह की बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है. ईवीएम और वीवीपैट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तैयार की गई खुद की बैटरी/पावर-पैक पर चलती हैं.  ईवीएम 7.5 वोल्ट के पावर पैक पर चलती है और वीवीपैट मशीन 22.5 वोल्ट के पावर-पैक पर चलती है. यानी बिजली कट होने का वोटिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. 

ईवीएम का रहता है बैकअप

चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर कुछ एक्स्ट्रा ईवीएम भी रखी जाती हैं, अगर किसी ईवीएम में कोई खराबी आती है या किसी तरह से ये बंद हो जाती है तो तुरंत पोलिंग अधिकारी इसे बदलते हैं. ऐसे में वोटिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है. यही वजह है कि दूर दराज के गांवों में भी ईवीएम आसानी से काम करती है और लोग वोट डालते हैं. 

