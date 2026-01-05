मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाने पर सियासी बयानबाजी तेज, कांग्रेस, TMC और सपा ने क्या बोला

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम से हटाने के बीसीसीआई के निर्देश के बाद विवाद गहराता जा रहा है. मुस्तफिजुर को आईपीएल से रिलीज करने का फैसला भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर उठाया गया है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने अलग-अलग राय दी है.

कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का सवाल

कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बीसीसीआई और आईसीसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नीलामी से बाहर रखा गया था, तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को इससे क्यों नहीं रोका गया? यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया था? हर बार रणनीति हमेशा सब कुछ होने के बाद क्यों बनती है? बीसीसीआई और आईसीसी उस समय क्या कर रहे थे?"

तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय का बयान

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने खेल में राजनीति लाने का विरोध करते हुए कहा कि मैं राजनीति को खेल से जोड़ने का समर्थन नहीं करता. केकेआर दुनिया भर से खिलाड़ी चुनती है, तो अगर वह किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुनती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति चाहे जो भी हो, उसे राजनीतिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए और क्रिकेट को इसमें घसीटना नहीं चाहिए.

सपा सांसद रामजी लाल सुमन की राय

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने के फैसले पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि क्रिकेट से जुड़े फैसले विशेषज्ञों और संबंधित समितियों को ही लेने चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में निर्णय विशेषज्ञों और संबंधित समितियों को ही लेने चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की वैश्विक दखलंदाजी पर भी चिंता जताई और कहा कि यह दुनिया के लिए गंभीर खतरा है.