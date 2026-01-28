विज्ञापन
विशेष लिंक

Ajit Pawar Plane Crash: साल 1947 से अब तक भारत में कितने विमान हादसे हुए, जानें कितने लोगों की हुई मौत

पिछले साल अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी. 12 जून को एअर इंडिया की लंदन गैटविक जा रही उड़ान संख्या एआई 171 सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. दुर्घटना में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोग मारे गए.

Read Time: 3 mins
Share
Ajit Pawar Plane Crash: साल 1947 से अब तक भारत में कितने विमान हादसे हुए, जानें कितने लोगों की हुई मौत
15 जून, 2025 को केदारनाथ में एक चॉपर क्रैश हो गया था. इस हादसे में 7 लोग मारे गए थे.

भारत में हाल ही के समय में कई बड़े विमान हादसे हुए हैं और इन हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है. सबसे ताजा हादसा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान का है. इस हादसे में अजित पवार की मौत हो गई है. पिछले पांच साल के डेटा को देखा जाए तो भारत में कुल 53 हवाई हादसे हुए हैं. RTI के डेटा से पता चलता है कि इन हादसों में कुल 320 से ज़्यादा लोगों की जान गई है. जबकि  करीब 180 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. वहीं साल 1947 से लेकर अबतक हुए हादसों में 2,000 से अधिक लोगों की जान गई है. 

हाल ही में हुए हादसों की जानकारी

पिछले साल अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी. 12 जून को एअर इंडिया की लंदन गैटविक जा रही उड़ान संख्या एआई 171 सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. दुर्घटना में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोग मारे गए. जमीन पर 19 लोग मारे गए. िस हादसे में केवल एक ही व्यक्ति बच था. जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश था.

केदारनाथ चॉपर क्रैश

15 जून, 2025 को केदारनाथ में एक चॉपर क्रैश हो गया था. इस हादसे में 7 लोग मारे गए थे.  दरअसल ‘आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड' का हेलीकॉप्टर केदारनाथ से लौटते समय गौरीकुंड के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. उसमें आग लग गई थी. जिससे उसमें सवार श्रद्धालुओं और पायलट समेत सभी सात लोगों की मृत्यु हो गई थी. श्रद्धालुओं में दो साल की एक बच्ची भी शामिल थी.

अजित पवार विमान हादसा

28, जनवरी, 2026 को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निजी विमान हादसे का शिकार हो गया था. इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है. ये हादसा विमान की लैंडिंग के दौरान हुआ था. 

मैंगलोर एयर क्रैश

साल 2010 में मैंगलोर में हुए एक विमान हादसे में 158 लोग मारे गए थे. ये भारत के सबसे खतरनाक एयर क्रैश में से एक था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Plane Crash, Plane Crash, How Many Plane Crashes India, How Many People Lost Their Lives Plane Crash, Pawar Plane Crash
Get App for Better Experience
Install Now