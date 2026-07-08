जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो उन्हें धरती का नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देता है. विशाल पर्वत, रेगिस्तान, द्वीप, समुद्री चट्टानें और कुछ मानव निर्मित संरचनाएं अंतरिक्ष से साफ नजर आती हैं. हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि अंतरिक्ष यात्री किस ऊंचाई पर हैं, मौसम कैसा है और देखने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है.

धरती की ऐसी 7 जगहें, जो स्‍पेस से भी साफ दिखाई देती हैं

1. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना (Great Wall of China)

ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लेकर लंबे समय से यह धारणा रही है कि यह अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र मानव निर्मित संरचना है. लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. विशेषज्ञों के अनुसार, ग्रेट वॉल को नंगी आंखों से हर स्थिति में देख पाना संभव नहीं होता. यह केवल लो अर्थ ऑर्बिट (Low Earth Orbit) से, वह भी अनुकूल मौसम और प्रकाश की स्थिति में ही दिखाई दे सकती है. चंद्रमा से इसे देख पाना संभव नहीं है.

2. मिस्र के गीजा के पिरामिड (Pyramids of Giza)

दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन स्मारकों में शामिल गीजा के पिरामिड भी अंतरिक्ष से देखे जा सकते हैं. रेगिस्तान के बीच इनकी विशिष्ट आकृति इन्हें अलग पहचान देती है. NASA द्वारा जारी कई तस्वीरों में भी ये दिखाई देते हैं.

3. पाम जुमेराह, दुबई (Palm Jumeirah)

दुबई का कृत्रिम द्वीप Palm Jumeirah खजूर के पेड़ जैसी अनोखी डिजाइन के कारण अंतरिक्ष से आसानी से पहचाना जा सकता है. यह दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम द्वीप परियोजनाओं में से एक है.

4. माउंट एवरेस्ट (Mount Everest)

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है. इसकी ऊंचाई और बर्फ से ढकी चोटियां अंतरिक्ष से स्पष्ट दिखाई देती हैं.

5. ग्रैंड कैन्यन (Grand Canyon)

अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित ग्रैंड कैन्यन पृथ्वी की सबसे विशाल प्राकृतिक घाटियों में से एक है. इसकी विशाल लंबाई, चौड़ाई और रंग-बिरंगी चट्टानें इसे अंतरिक्ष से भी अलग पहचान देती है.

6. नाज्‍का लाइन्स, पेरू (Nazca Lines)

पेरू के रेगिस्तान में बनी Nazca Lines विशाल ज्यामितीय आकृतियां और पशु-पक्षियों की चित्रकारी हैं. इन्हें जमीन से पूरी तरह देखना मुश्किल है, लेकिन ऊंचाई और अंतरिक्ष से इनका स्वरूप काफी स्पष्ट दिखाई देता है.

7. ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया (Great Barrier Reef)

ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित Great Barrier Reef दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति (Coral Reef System) है. लगभग 2,300 किलोमीटर में फैली यह रीफ अंतरिक्ष से भी आसानी से पहचानी जा सकती है.

क्या शहर भी अंतरिक्ष से दिखाई देते हैं?

रात के समय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यात्रियों को बड़े शहरों की रोशनी साफ दिखाई देती है. महानगरों की लाइटें अंतरिक्ष से चमकते हुए नेटवर्क की तरह नजर आती हैं. इसके अलावा बड़े बांध, खुली खदानें, प्रमुख राजमार्ग और कुछ बड़े पुल भी अनुकूल परिस्थितियों में दिखाई दे सकते हैं.

क्या अंतरिक्ष से भारत की कोई जगह दिखाई देती है?

भारत की हिमालय पर्वतमाला, थार मरुस्थल, गंगा का विशाल डेल्टा और रात के समय दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की रोशनी अंतरिक्ष से देखी जा सकती है. हालांकि किसी छोटी इमारत या स्मारक को नंगी आंखों से देख पाना संभव नहीं होता.

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