एयर, एयरलाइन और एयरवेज में क्या अंतर होता है? जान लीजिए जवाब

एयर, एयरलाइन और एयरवेज ये तीनों शब्द दिखने में एक जैसे लगते हैं. लेकिन इनके पीछे अलग सोच और इतिहास है. जो हवाई सफर की कहानी को दिलचस्प बनाता है. तो आइए जानते हैं कि इन शब्दों का आखिर क्या मतलब है.

असल में आज के दौर में एयर, एयरलाइन या एयरवेज नाम होने से सर्विस में बड़ा फर्क नहीं पड़ता.

Air Vs Airlines Vs Airways: जब हम हवाई सफर की बात करते हैं, तो अक्सर एयर, एयरलाइन और एयरवेज शब्द एक साथ सुनाई देते हैं. कई लोगों को लगता है कि तीनों का मतलब एक ही है. लेकिन असल में इनके पीछे सोच और इतिहास अलग है. एविएशन की शुरुआत में लोगों ने आसमान में उड़ने को समुद्री और रेल यात्रा से जोड़कर समझा. उसी दौर में इन शब्दों का जन्म हुआ. आज के समय में ये फर्क ज्यादा बिजनेस मॉडल से नहीं, बल्कि नाम रखने की परंपरा और ब्रांडिंग से जुड़ा है. फिर भी, इन शब्दों का बैकग्राउंड जानना दिलचस्प है और इससे एविएशन की पूरी सोच समझ में आती है.

एयर (Air Meaning) 

एयर शब्द सुनते ही दिमाग में आसमान और उड़ान की तस्वीर बन जाती है. असल में एयर का मतलब वही माध्यम है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं. कई कंपनियां अपने नाम में सिर्फ एयर शब्द इसलिए जोड़ती हैं ताकि पहली नजर में ही साफ हो जाए कि इनका काम सड़क या समुद्र से नहीं, बल्कि आसमान से जुड़ा है. ये शब्द छोटा है, बोलने में आसान है और लगभग हर देश में समझ लिया जाता है. यही वजह है कि विदेशी कंपनियां भी बिना किसी झिझक के अपने नाम में एयर शब्द का इस्तेमाल करती हैं और उनकी पहचान तुरंत बन जाती है.

एयरलाइन (Airlines Meaning) 

एयरलाइन शब्द की जड़ें समुद्री यात्रा से जुड़ी हुई हैं. पुराने दौर में जब लोग समुद्र के रास्ते लंबी यात्राएं करते थे, तब एक तय समुद्री रूट को लाइन कहा जाता था और उस रूट पर चलने वाले बड़े जहाज लाइनर कहलाते थे. बाद में जब हवाई जहाजों का दौर शुरू हुआ, तो लोगों ने वही सोच आसमान पर भी लागू कर दी. इसी से एयरलाइन शब्द बना. यानी ऐसी कंपनी जो तय रूट पर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है. एयरलाइन नाम सुनते ही आज भी एक भरोसेमंद यात्रा का एहसास होता है, इसलिए ये शब्द आज तक चला आ रहा है.

एयरवेज (Airways Meaning) 

एयरवेज का रिश्ता सड़कों और रेल लाइनों की सोच से है. जैसे जमीन पर रोड और रेलवे होती है, वैसे ही आसमान में तय हवाई रास्ते होते हैं, जिन्हें एयरवेज कहा जाता है. इस नाम से ये मैसेज जाता है कि कंपनी आसमान की सड़कों पर सफर कराती है. कुछ देशों में रेलवे और रोडवे शब्द ज्यादा चलते थे, इसलिए वहीं एयरवेज नाम पॉपुलर हुआ.

असल में आज के दौर में एयर, एयरलाइन या एयरवेज नाम होने से सर्विस में बड़ा फर्क नहीं पड़ता. ये ज्यादा तर ब्रांडिंग और पहचान का मामला है. कौन सा नाम ज्यादा प्रोफेशनल, भरोसेमंद या मॉडर्न लगे, उसी हिसाब से कंपनियां नाम चुनती हैं.

