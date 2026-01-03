26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए क्या करना होता है? जानें कहां से मिलती है टिकट

रिपब्लिक डे परेड 2026 की टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से शुरू हो जाएगी. अगर आप भी इस साल रिपब्लिक डे परेड को पास से देखना चाहते हैं तो आसानी से घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं. रिपब्लिक डे परेड के अलावा बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और बीटिंग रिट्रीट के टिकटों की बिक्री भी 5 जनवरी से शुरू हो जाएगी. टिकटों की कीमत कितनी है और इन्हें कैसे बुक किया जाए, इसकी जानकारी नीचे विस्तार में दी गई है.

टिकटों के दाम

1. रिपब्लिक डे परेड (26.01.2026)- 100 और 20 रुपये

2. बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल (28.01.2026)- 20 रुपये

3. बीटिंग रिट्रीट- (29.01.2026)- 100 रुपये

बता दें कि टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से 14 जनवरी तक होगी, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर दिन का कोटा खत्म होने तक होगी.

कहां से खरीदें टिकट

टिकट को सीधे आमंत्रण की वेबसाइट यानी www.aamantran.mod.gov.in से खरीदे जा सकते हैं. इसके अलावा टिकट छह जगहों पर बूथ/काउंटर से भी खरीदी जा सकती हैं. टिकट खरीदने के लिए ओरिजिनल फोटो ID कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड, पासपोर्ट और केंद्र/राज्य सरकार का जारी ID कार्ड वगैरह दिखाना होगा. तीनों इवेंट - रिपब्लिक डे, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और बीटिंग रिट्रीट के लिए एक ही फोटो ID कार्ड लाना होगा.

इन जगहों से खरीदी जा सकती है टिकट

सेना भवन (बाउंड्री वॉल के अंदर गेट नंबर 5 के पास) शास्त्री भवन (बाउंड्री वॉल के अंदर गेट नंबर 3 के पास) जंतर मंतर (मेन गेट-बाउंड्री वॉल के अंदर) संसद भवन (रिसेप्शन) राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (D ब्लॉक, गेट नंबर 3 और 4 के पास) कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन (कॉन्कोर्स लेवल, गेट नंबर 8 के पास)

टिकट ब्रिकी का समय

सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक

दोपहर – दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक

