विज्ञापन
विशेष लिंक

रांची से दिल्ली मरीज को लाते समय एयर एंबुलेंस क्रैश, पायलट समेत सातों सवारों की मौत

भारतीय समयानुसार 19:34 बजे कोलकाता से संपर्क स्थापित करने के बाद, विमान का वाराणसी से लगभग 100 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में कोलकाता से संपर्क और रडार संपर्क टूट गया.

Read Time: 3 mins
Share
रांची से दिल्ली मरीज को लाते समय एयर एंबुलेंस क्रैश, पायलट समेत सातों सवारों की मौत
विमान हादसे के बाद टुकड़े-टुकड़े हो गया.
  • झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के पास रांची से दिल्ली जा रही जिसमें सात लोगों की मौत हुई
  • विमान ने रांची हवाई अड्डे से शाम 7:11 बजे उड़ान भरी और लगभग 20 मिनट बाद संपर्क खो दिया था
  • दुर्घटना स्थल बरियातू पंचायत क्षेत्र के घने जंगल में स्थित है, जहां से सभी 7 मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के पास सोमवार शाम को एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई. यह विमान रांची से दिल्ली जा रहा था.रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह विमान शाम 7:11 बजे रांची हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया.चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने पीटीआई को बताया, "एयर एम्बुलेंस में सवार सभी सात लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। विमान रांची से दिल्ली जा रहा था.विमान शाम 7:30 बजे के आसपास लापता हो गया था. यह सिमरिया के बरियातू पंचायत क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ." उन्होंने बताया कि दुर्घटनास्थल घने जंगल में स्थित है.

Latest and Breaking News on NDTV

शव बरामद

एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने पीटीआई को बताया कि विमान में सवार सभी सात लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं.

मरने वालों की पहचान

  • विवेक विकास भगत: पायलट
  • सबराजदीप सिंह: पायलट
  • संजय कुमार: मरीज
  • अर्चना देवी: परिजन
  • धूरू कुमार: परिजन
  • विकास कुमार गुप्ता: डॉक्टर
  • सचिन कुमार मिश्रा: नर्स
Latest and Breaking News on NDTV

मरीज को क्या हुआ था

डीजीसीए की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली स्थित गैर-निर्धारित उड़ान संचालक रेडबर्ड के बेड़े में छह विमान हैं, जिनमें दुर्घटनाग्रस्त विमान भी शामिल है. रांची के देवकमल अस्पताल के सीईओ अनंत सिन्हा ने पीटीआई को बताया कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था उनके एक मरीज ने की थी. उन्होंने कहा, “मरीज़ संजय कुमार (41), जो लातेहार जिले के चंदवा निवासी थे, को 16 फरवरी को 65 प्रतिशत जलने की चोटों के साथ अस्पताल लाया गया था। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था.” उन्होंने आगे बताया कि परिवार वालों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने का फैसला किया.उन्होंने कहा, “उन्होंने सोमवार को एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की. मरीज शाम करीब 4:30 बजे अस्पताल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए.”

Latest and Breaking News on NDTV

रांची हवाई अड्डे के निदेशक क्या बोले

रांची हवाई अड्डे के निदेशक विनोद कुमार ने पीटीआई को बताया कि विमान ने उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद वायु यातायात नियंत्रण केंद्र से संपर्क खो दिया था. उन्होंने कहा, "खराब मौसम दुर्घटना का कारण हो सकता है, लेकिन वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही होगी."

डीजीसीए का बयान

एक बयान में, डीजीसीए ने कहा, "23.02.2026 को रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट सी90 विमान वीटी-एजेवी, जो रांची-दिल्ली मार्ग पर चिकित्सा निकासी (एयर एम्बुलेंस) उड़ान संचालित कर रहा था, झारखंड के चतरा जिले की कसरिया पंचायत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में दो चालक दल के सदस्यों सहित सात लोग सवार थे." बयान में आगे कहा गया, "विमान ने भारतीय समयानुसार 19:11 बजे रांची से उड़ान भरी थी. भारतीय समयानुसार 19:34 बजे कोलकाता से संपर्क स्थापित करने के बाद, विमान का वाराणसी से लगभग 100 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में कोलकाता से संपर्क और रडार संपर्क टूट गया." बयान में कहा गया है कि जिला प्रशासन का खोज एवं बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच चुका है और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की एक टीम को भेजा जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ranchi Delhi Air Ambulence Crash, Ambulance Crash Near Simaria, Ambulance Crash In Jharkhand, Chatra Air Ambulence Crash Details, Jharkhand Air Ambulence News
Get App for Better Experience
Install Now