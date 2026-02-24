रांची से दिल्ली मरीज को लाते समय एयर एंबुलेंस क्रैश, पायलट समेत सातों सवारों की मौत

झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के पास सोमवार शाम को एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई. यह विमान रांची से दिल्ली जा रहा था.रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह विमान शाम 7:11 बजे रांची हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया.चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने पीटीआई को बताया, "एयर एम्बुलेंस में सवार सभी सात लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। विमान रांची से दिल्ली जा रहा था.विमान शाम 7:30 बजे के आसपास लापता हो गया था. यह सिमरिया के बरियातू पंचायत क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ." उन्होंने बताया कि दुर्घटनास्थल घने जंगल में स्थित है.

शव बरामद

एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने पीटीआई को बताया कि विमान में सवार सभी सात लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं.

मरने वालों की पहचान

विवेक विकास भगत: पायलट

सबराजदीप सिंह: पायलट

संजय कुमार: मरीज

अर्चना देवी: परिजन

धूरू कुमार: परिजन

विकास कुमार गुप्ता: डॉक्टर

सचिन कुमार मिश्रा: नर्स

मरीज को क्या हुआ था

डीजीसीए की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली स्थित गैर-निर्धारित उड़ान संचालक रेडबर्ड के बेड़े में छह विमान हैं, जिनमें दुर्घटनाग्रस्त विमान भी शामिल है. रांची के देवकमल अस्पताल के सीईओ अनंत सिन्हा ने पीटीआई को बताया कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था उनके एक मरीज ने की थी. उन्होंने कहा, “मरीज़ संजय कुमार (41), जो लातेहार जिले के चंदवा निवासी थे, को 16 फरवरी को 65 प्रतिशत जलने की चोटों के साथ अस्पताल लाया गया था। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था.” उन्होंने आगे बताया कि परिवार वालों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने का फैसला किया.उन्होंने कहा, “उन्होंने सोमवार को एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की. मरीज शाम करीब 4:30 बजे अस्पताल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए.”

रांची हवाई अड्डे के निदेशक क्या बोले

रांची हवाई अड्डे के निदेशक विनोद कुमार ने पीटीआई को बताया कि विमान ने उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद वायु यातायात नियंत्रण केंद्र से संपर्क खो दिया था. उन्होंने कहा, "खराब मौसम दुर्घटना का कारण हो सकता है, लेकिन वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही होगी."

डीजीसीए का बयान

एक बयान में, डीजीसीए ने कहा, "23.02.2026 को रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट सी90 विमान वीटी-एजेवी, जो रांची-दिल्ली मार्ग पर चिकित्सा निकासी (एयर एम्बुलेंस) उड़ान संचालित कर रहा था, झारखंड के चतरा जिले की कसरिया पंचायत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में दो चालक दल के सदस्यों सहित सात लोग सवार थे." बयान में आगे कहा गया, "विमान ने भारतीय समयानुसार 19:11 बजे रांची से उड़ान भरी थी. भारतीय समयानुसार 19:34 बजे कोलकाता से संपर्क स्थापित करने के बाद, विमान का वाराणसी से लगभग 100 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में कोलकाता से संपर्क और रडार संपर्क टूट गया." बयान में कहा गया है कि जिला प्रशासन का खोज एवं बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच चुका है और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की एक टीम को भेजा जा रहा है.