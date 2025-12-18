विज्ञापन
10वीं पास करने के बाद कौन-कौन सी सरकारी नौकरी मिल सकती हैं? ये रही पूरी लिस्ट

Government Jobs After 10th: 10वीं पास करने के बाद भी सरकारी नौकरी के कई विकल्प मौजूद हैं. अग्निपथ योजना, रेलवे, SSC, पुलिस, बैंकिंग और डाक विभाग में ढेर सारे मौके आते हैं. जानिए कौन-कौन से पद पर भर्तियां निकलती हैं.

Government Jobs After 10th: सरकारी नौकरी पाने का सपना हर युवा का होता है. कई गवर्नमेंट जॉब्स में 12वीं या ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जरूरी होती है. लेकिन 10वीं पास के लिए भी सरकारी नौकरी में कम अवसर नहीं है. अगर आप भी हाईस्कूल पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके पास कई सरकारी विभाग शानदार मौके हैं. रेलवे, पुलिस, बैंकिंग, डिफेंस और अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारी संस्थानों में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पदों पर भर्ती होती है. यहां जानिए कहां-कहां मौके पा सकते हैं...

10वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां

1. भारतीय सशस्त्र बल

अग्निपथ योजना 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है. चार साल की सेवा के दौरान आपको अनुशासन, प्रशिक्षण और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. अग्निवीर सामान्य ड्यूटी के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और मेडिकल टेस्ट चाहिए. भारतीय नौसेना में मैट्रिक रिक्रूट में शेफ, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट के पद निकलते हैं. सेवा अवधि के बाद चयनित उम्मीदवारों को स्थायी पद मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

2. भारतीय रेलवे

रेलवे में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए कई पदों पर भर्तियां होती हैं. आरआरबी ग्रुप डी के तहत ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, तकनीकी हेल्पर, आरआरबी एएलपी में तकनीशियन के लिए 10वीं के साथ आईटीआई या डिप्लोमा चाहिए. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) कांस्टेबल भी बन सकते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट चाहिए.

3. कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

SSC MTS (मल्टीटास्किंग स्टाफ) के लिए भी 10वीं पास की जरूरत होती है.  इसके जरिए केंद्र सरकार में गैर-तकनीकी पद भरे जाते हैं. CBT और डॉक्यूमेंट्स वैरिफिकेशन के जरिए जॉब लगती है. इसके अलावा SSC GD कांस्टेबल भी बन सकते हैं.

4. राज्य पुलिस और अन्य राज्य-स्तरीय नौकरियां

10वीं पास पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं. इसके अलावा होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, ग्राम सेवक और चपरासी जैसे पदों पर भी हर साल भर्तियां निकलती हैं, जिनके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं.

5. बैंकिंग और डाक विभाग

10वीं पास के लिए बैंकिंग और डाक विभाग में भी ढेरों मौके आते हैं. बैंक में सपोर्ट स्टाफ बनकर सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा RBI ऑफिसर के परिचारक बन सकते हैं. डाक विभाग में GDS, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए पद भरे जाते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

