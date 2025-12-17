Railway Group D में बंपर भर्ती, लेकिन सिर्फ ये लोग ही कर पाएंगे आवेदन? यहां जानें योग्यता

Railway Group D Vacancy: रेलवे ने ग्रुप D के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. इस बार कुल 22,000 पदों पर नियुक्ति होगी. रेल मंत्रालय ने लेवल-1 पोस्ट के लिए इस भर्ती को मंजूरी दे दी है. इसमें असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट (ब्रिज), ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV, असिस्टेंट (TRD), पॉइंट्समैन और कई अन्य पद शामिल हैं. इसमें कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं आइए जानते हैं...

कब शुरू होगा आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू होने की संभावना है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. नोटिफिकेशन 12 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है. आखिरी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए अपडेट पर नज़र बनाए रखें.

Group D Vacancy: कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा.

अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से ज्यादा और अधिकतम आयु 36 साल से कम होनी चाहिए.

आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

उम्र की गणना नए साल के अनुसार (1 जनवरी 2026) को ध्यान में रखकर हो सकती है.

भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है.

फीस कितनी लगेगी?

जनरल, OBC, EWS: ₹500

SC, ST, EBC, महिला, ट्रांसजेंडर: ₹250

किस भाषा में होगा एग्जाम?

परीक्षा इन भाषाओं में आयोजित होगी: असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू.

ये भी पढ़ें- UP Lekhpal Bharti: यूपी में लेखपाल की बंपर भर्ती का ऐलान, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कितनी होगी सैलरी

सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा?

उम्मीदवारों का चयन इन चरणों के आधार पर होगा

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जाम

कितनी वैकेंसी और कौन-कौन से पद?

इस भर्ती में कुल 22,000 पद हैं. इनमें शामिल प्रमुख पद इस प्रकार हैं...

असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) – 600 पद

असिस्टेंट (ब्रिज) – 600 पद

ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV – 11,000 पद

असिस्टेंट (P-Way) – 300 पद

असिस्टेंट (TRD) – 800 पद

असिस्टेंट लोको शेड – 200 पद

असिस्टेंट ऑपरेशंस – 500 पद

असिस्टेंट (T L & AC) – 500 पद

असिस्टेंट (C & W) – 1,000 पद

पॉइंट्समैन-B – 5,000 पद

असिस्टेंट (S & T) – 1,500 पद

ये भी पढ़ें- चीन की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? जानें ये कैसे करती है काम



सैलरी कितनी मिलेगी?

चयनित उम्मीदवारों को हर महीने ₹22,500 से ₹25,380 तक वेतन मिलेगा.

कैसे करें आवेदन?