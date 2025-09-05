विज्ञापन
विशेष लिंक

धनबाद में भू-धंसान के दो बड़े हादसे, छह मजदूरों की मौत की आशंका, आधा दर्जन घर जमींदोज

धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने कहा, “आउटसोर्सिंग कंपनी की साइट पर हादसे के बाद की जो परिस्थितियां हैं, उससे साफ है कि वैन पर सवार सभी छह मजदूरों में शायद कोई जिंदा नहीं बचा है."

Read Time: 3 mins
Share
धनबाद में भू-धंसान के दो बड़े हादसे, छह मजदूरों की मौत की आशंका, आधा दर्जन घर जमींदोज
  • धनबाद के कतरास में BCCL की खदान क्षेत्र में भू-धंसान के कारण छह मजदूरों से भरी सर्विस वैन गहरी खाई में गिर गई
  • रामकनाली ओपी के पास दूसरी भू-धंसान में आधे दर्जन घर जमींदोज हो गए और चार लोगों की मौत हुई है
  • हादसे के बाद BCCL प्रबंधन ने आपात बैठक बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया लेकिन वैन और मजदूरों का पता नहीं चला
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
धनबाद:

धनबाद के कतरास में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के खदान क्षेत्र में शुक्रवार को जमीन धंसने के कारण दो बड़े हादसे हुए हैं. पहली घटना 4 नंबर खदान एरिया की है, जहां आउटसोर्सिंग के आधार पर खनन करने वाली मां अम्बे कंपनी की एक सर्विस वैन भू-धंसान के कारण करीब 100 फीट गहरी पानी से भरी खाई में जा गिरी. वैन में सवार सभी छह मजदूरों के मारे जाने की आशंका है.

घटना के आठ घंटे बाद भी इनमें से किसी का पता नहीं चल पाया है. भू-धंसान की दूसरी घटना रामकनाली ओपी के बट्टू बाबू बंगला के पास हुई, जहां करीब आधे दर्जन घर जमींदोज हो गये. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब एक दर्जन मवेशी भू-धंसान में बने गोफ (खाई) के अंदर समा गये.

धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने कहा, “आउटसोर्सिंग कंपनी की साइट पर हादसे के बाद की जो परिस्थितियां हैं, उससे साफ है कि वैन पर सवार सभी छह मजदूरों में शायद कोई जिंदा नहीं बचा है. यह हादसा सुरक्षा मानकों की गंभीर लापरवाही का परिणाम प्रतीत होता है. पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच होगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.”

खदान नंबर चार के पास हादसा उस वक्त हुआ, जब सर्विस वैन मजदूरों को लेकर खदान क्षेत्र से बाहर निकल रही थी. अचानक मिट्टी खिसक गई और वाहन गहरी खाई में गिर पड़ा. घटना की गंभीरता को देखते हुए बीसीसीएल प्रबंधन ने आपात बैठक बुलाई. इस बीच कंपनी के वरीय अधिकारी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पूरे दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद खाई में गिरी वैन और उसपर सवार लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया. हादसे की जानकारी मिलने के बाद धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी मौके पर पहुंचे.

उन्होंने कहा कि पहली ही नजर में यह बात साफ है कि यह हादसा सुरक्षा मापडंदों के उल्लंघन के कारण हुआ है. उन्होंने इस मामले में अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया. दूसरी घटना भी इसी घटनास्थल से करीब आधा किमी दूर रामकनाली ओपी के बट्टू बाबू बंगला के पास हुई, जहां अचानक तेज आवाज के साथ करीब 300 मीटर दायरे में जमीन धंस गई। इससे आधे दर्जन घर जमींदोज हो गये. इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है.

इस हादसे के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. कोयला क्षेत्र में जमीन के नीचे लगी आग के कारण यह इलाका डेंजर जोन में शामिल है. 27 अगस्त को केंदुआ कुसुंडा एरिया-6 के गोधर में अचानक जमीन धंसने से अंजू देवी 15 फीट गड्ढे में समा गई थीं. उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया था. इसके पहले 18 अगस्त को जोगता थाना क्षेत्र में भू-धंसान से एक घर पूरी तरह जमींदोज हो गया था, जबकि पांच घर क्षतिग्रस्त हो गए थे.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhanbad, BCCL, Mine Accident, Katras, Land Subsidence, Service Van, Worker Deaths, Soil Collapse, Ramkanali OP
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com