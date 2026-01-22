खुले फाटक से गुजर रहा था ट्रक, तभी आ गई ट्रेन और हो गई टक्कर... देखें वीडियो

- झारखंड के देवघर में नावाडीह रेल फाटक खुला रहने के कारण ट्रेन और ट्रक की टक्कर हो गई थी
- ट्रेन गोरखपुर से आसनसोल जा रही थी और फाटक खुला होने पर ट्रक फाटक पार कर रहा था
- टक्कर के बाद अनियंत्रित ट्रक ने आसपास की कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया था
अक्सर लापरवाही हादसों का कारण बन जाती है. ऐसी ही एक लापरवाही झारखंड के देवघर में हुई, जहां एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया. लापरवाही यह थी कि रेलवे फाटक खुला रह गया था और तभी वहां से एक ट्रक गुजरा और उसी वक्त एक ट्रेन भी आ गई. इससे ट्रेन उस ट्रक से टकरा गई. गनीमत रही कि इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ.
जानकारी के मुताबिक, यह हादसा देवघर के नावाडीह रेल फाटक पर गुरुवार सुबह हुआ. ट्रेन गोरखपुर से आसनसोल जा रही थी. फाटक खुला हुआ था और तभी ट्रक गुजरा और उससे ट्रेन टकरा गई. इस टक्कर से ट्रक अनियंत्रित हो गया और आसपास की गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं.
बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में दो लोग घायल हुए हैं. दोनों अपनी-अपनी बाइक पर सवार थे, जो ट्रेन और ट्रक की टक्कर के बाद अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गए थे.
लापरवाही का जिम्मेदार कौन?— NDTV India (@ndtvindia) January 22, 2026
देवघर में ट्रेन और ट्रक में टक्कर. रेलवे फाटक खुला था इस बीच आ गयी ट्रेन, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, 2 बाइक सवार घायल है.#Deoghar #TrainAccident pic.twitter.com/Wf1SC8OzKX
इस दुर्घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रेन और ट्रक की टक्कर दिखाई दे रही है. दुर्घटना के बाद यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इस दुर्घटना से सड़क और रेल मार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई है. रेलवे और स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है और यातायात शुरू करने के लिए काम कर रहा है. हालांकि, 6 घंटे बीत जाने के बाद भी ट्रैफिक शुरू नहीं हो पाया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं