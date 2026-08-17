रांची प्रोटेस्ट का 24वां दिन: छात्रों और सरकार के बीच आज फिर बातचीत, खत्म हो सकता है आंदोलन

झारखंड की राजधानी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC की कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट आज यानी 17 अगस्त को 24वें दिन में प्रवेश कर गया है. एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले दहन के बाद सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों को एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया है.

रांची में छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया.

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सरकार और छात्रों के बीच पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है. आज की बैठक को आंदोलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

'अगर समाधान नहीं निकला...'

अगर सरकार छात्रों की प्रमुख मांगों पर सहमति जताती है, तो आज आंदोलन खत्म होने की संभावना बन सकती है. छात्रों का कहना है कि ठोस समाधान नहीं निकला तो आंदोलन जारी रहेगा और आगे इसे और तेज किया जाएगा. छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान पहले ही कर रखा है.

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रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की दिशा में राज्य सरकार की तरफ से एक और पहल की गई है.

प्रोटेस्टर्स को 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए सरकार की तरफ से बुलाया गया है. छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर द्वारा छात्रों को इस प्रस्ताव की जानकारी दी गई.

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