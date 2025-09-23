विज्ञापन
लोहरदगा की बेटी को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सम्मानित, समाज सेवा के लिए मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार
रांची:

झारखंड की बेटी दीक्षा कुमारी ने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दिया जाएगा. दीक्षा कुमारी के इस सम्मान ने न केवल लोहरदगा जिले, बल्कि पूरे झारखंड राज्य का मान बढ़ाया है. यह पुरस्कार उन्हें समाज सेवा, स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रमों में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है.

दीक्षा कुमारी रांची विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, साक्षरता प्रसार, महिला सशक्तीकरण, नशामुक्ति और सड़क सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. दीक्षा ने राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और शहरी इलाकों में पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई है.

सेन्हा प्रखंड के उगरा गांव की निवासी दीक्षा कुमारी समाजसेवी किसान प्रदीप कुमार सिंह और गृहिणी किरण सिंह की पुत्री हैं. उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय से 12वीं की शिक्षा पूरी की. दीक्षा ने अपने पिता से प्रेरणा लेकर समाज सेवा का मार्ग चुना और कॉलेज के दिनों से ही एनएसएस से जुड़ गईं.

समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण और उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 2023 में रांची विश्वविद्यालय द्वारा ‘बेस्ट वालंटियर' के खिताब से भी नवाजा जा चुका है. इसके अलावा, वह 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कर्तव्य पथ परेड में भी शामिल होकर जिले का गौरव बढ़ा चुकी हैं.

President Award 2026, National Service Scheme (NSS), Lohardaga Jharkhand
