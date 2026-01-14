जिस अंश-अंशिका को खोज रही थी पूरे झारखंड की पुलिस, वो 12 दिन बाद रामगढ़ में मिले

झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा इलाके से 2 जनवरी को लापता हुए भाई-बहन अंश और अंशिका को लेकर चल रही चिंता का अंत हो गया है. पुलिस ने दोनों बच्चों को रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है. बच्चों के मिलने की खबर से परिजनों के साथ-साथ पूरे इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली है.

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई

सूचना मिलने के बाद रांची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस की मदद से बच्चों को सुरक्षित बरामद किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के एसपी खुद रामगढ़ रवाना हुए. बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

दो गिरफ्तार, जांच जारी

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में इनकी भूमिका बच्चों के लापता होने से जुड़ी बताई जा रही है. पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता चल सके कि बच्चों को किन परिस्थितियों में वहां ले जाया गया और इसके पीछे क्या कारण थे.

बच्चे पूरी तरह सुरक्षित

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं. मेडिकल जांच और औपचारिकताओं के बाद उन्हें जल्द ही परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा. अधिकारियों ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

देश स्तर पर चलाया जा रहा था सर्च ऑपरेशन

बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, और लक्षद्वीप तक पुलिस की तरफ से बच्चों की खोज के लिए संपर्क किए गए थे.

