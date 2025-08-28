विज्ञापन
मदरसे में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजन ने लगाया मौलवी पर हत्या का आरोप

अन्य छात्राओं ने बताया कि रात 10 बजे तक सब ठीक था और उसके बाद सभी सोने चले गए. रात में कब ये घटना घटी, किसी को पता नहीं चला.

झारखंड के गोड्डा से नाबालिग छात्रा की मौत की खबर सामने आई है. छात्रा जिले के मदरसे में पढ़ाई करती थी. परिजनों ने मदरसे के मौलवी पर ही हत्या का आरोप लगाया है. इस खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की छानबीन कर रही है. 

'रात 10 बजे तक सब ठीक था...'

मामला गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के कस्बा गांव का है. यहां उम्मूल मोमिन जामिया आयशा लिल बनात मदरसे में 14 साल की छात्रा कुशाहा मौलवी की पढ़ाई करती थी. मृतिका की बड़ी मामी सालीफान खातून को सुबह 9 बजे घटना की जानकारी मिली. मदरसे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बच्ची को बिस्तर पर लिटाया हुआ था. मामी सालीफान खातून को पढ़ने वाली अन्य छात्राओं ने बताया कि रात 10 बजे तक सब ठीक था और उसके बाद सभी सोने चले गए. रात में कब ये घटना घटी, किसी को पता नहीं चला.

परिजनों ने लगाया मौलवी पर हत्या का आरोप

वहीं परिजन और मामी सालीफान खातून ने मदरसे के मौलवी पर हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मौलवी ने छात्रा को फांसी लगाकर मार दिया. बच्ची के गले में दाग है. इस घटना के बाद कई परिजन अपनी बच्चियों को घर लेकर चले गए.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही महागामा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद और थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. शुरू में परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे. पुलिस के समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेजा गया. एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद के अनुसार, मामला आत्महत्या का लग रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी बाते सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी.

