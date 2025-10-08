CUJ में 'खेलोत्सव पुरस्कार समारोह 2025' का भव्य आयोजन, 300 से ज्यादा प्रतिभागी सम्मानित

केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (CUJ) के स्पोर्ट्स विंग द्वारा आज मनातू स्थित सीयूजे ऑडिटोरियम में ‘खेलोत्सव पुरस्कार समारोह 2025' का शानदार आयोजन किया गया. इस भव्य समारोह में विश्वविद्यालय के 300 से अधिक प्रतिभागियों को विभिन्न खेल श्रेणियों में सम्मानित किया गया, जिसने परिसर में खेल भावना, टीमवर्क और अनुशासन की भावना को सशक्त किया.

मुख्य अतिथियों ने बढ़ाया खिलाड़ियों का मनोबल

यह समारोह कुलपति प्रो. क्षिति भूषण दास की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ. कार्यक्रम में कई विशिष्ट हस्तियां मौजूद रहीं. कार्यक्रम में आईपीएस किशोर कौशल मुख्य अतिथि रहे, जबकि एशियन गेम्स पदक विजेता मधुमिता कुमारी, अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टर सुजाता भगत, और महेंद्र सिंह धोनी के कोच चंचल भट्टाचार्य जैसे विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाया.

कुलपति प्रो. क्षिति भूषण दास की उपस्थिति में हुए इस समारोह में खेल विभाग प्रभारी डॉ. राजेश कुमार के नेतृत्व में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए. छात्र श्रेणी में, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता, जबकि स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज प्रथम उपविजेता और स्कूल ऑफ एजुकेशन द्वितीय उपविजेता रहे. कर्मचारी श्रेणी के स्पोर्ट्स एवं फिटनेस पुरस्कार में डॉ. राजेश कुमार (मास कम्युनिकेशन विभाग) को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया, जबकि डॉ. महिमा कश्यप (लैंग्वेजेज) और डॉ. अजय प्रताप यादव (मैनेजमेंट साइंसेज) ने प्रथम उपविजेता का स्थान साझा किया. वहीं, द्वितीय उपविजेता शांति स्वरूप (स्कूल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट) एवं डॉ. विजय कुमार यादव (स्कूल ऑफ एजुकेशन) बने.

कुलपति प्रो. दास ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और उनसे खेलों को जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बनाने का आग्रह किया. वहीं, डॉ. राजेश कुमार ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि खेल केवल शरीर को फिट नहीं रखते, बल्कि एकता और आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं, और ऐसे आयोजन सभी को सक्रिय और सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देते हैं. यह समारोह विश्वविद्यालय परिसर में खेल भावना, टीमवर्क और अनुशासन की भावना को मजबूत करने में सफल रहा.