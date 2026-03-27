उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार झारखंड जाएंगे सीपी राधाकृष्णन, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर देंगे श्रद्धांजलि

Jharkhand News: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन 28 मार्च को झारखंड के दौरे पर रहेंगे. उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला राज्य दौरा होगा. इस यात्रा को खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें वे आदिवासी विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर जाएंगे.

इस दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति खूंटी जिले के उलिहातु गांव पहुंचेंगे, जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है. यहां वे बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिवार के वंशजों से मुलाकात कर संवाद करेंगे.

आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

इसके बाद उपराष्ट्रपति Indian Institute of Management Ranchi के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. इस समारोह में कुल 558 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. कार्यक्रम का पहला सत्र दोपहर 3 बजे शुरू होगा.

कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद

इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, झारखंड के राज्यपाल Santosh Kumar Gangwar और मुख्यमंत्री Hemant Soren भी मौजूद रहेंगे. इसे लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नो फ्लाइंग जोन घोषित

उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए खूंटी और रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. 22 पुलिस अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई है. कई इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है और ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई गई है.

बिरसा मुंडा की विरासत को नमन

बिरसा मुंडा जनजातीय समाज के महान नायक थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया. उनका जीवन संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक है. उपराष्ट्रपति का यह दौरा उनकी विरासत के प्रति सम्मान को दर्शाता है.

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