असम के संगीत के दिग्गज जुबीन गर्ग को गुवाहाटी में हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से विदाई दी. अंतिम संस्कार से पहले पालतू कुत्तों की खामोश मौजूदगी ने माहौल और भी भावुक कर दिया.

जुबीन गर्ग को अलविदा कहने पहुंचे उनके डॉगी, पत्नी गरिमा संग ताबूत तक आए पालतू साथी, देखिए VIDEO
  • गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में हजारों लोग असम के संगीतकार जुबीन गर्ग को भावुक विदाई देने पहुंचे थे
  • जुबीन के पालतू कुत्ते भी अंतिम विदाई में मौजूद थे, जिन्हें उनकी पत्नी गरिमा और परिवार के दोस्तों ने लाया था
  • असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा ने जुबीन का दोबारा पोस्टमार्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में कराने की घोषणा की है
नई दिल्ली:

गुवाहाटी में सोमवार को एक बेहद भावुक नज़ारा देखने को मिला। हजारों लोग असम के संगीत के सितारे जुबीन गर्ग को आखिरी विदाई देने के लिए सरुसजाई स्टेडियम पहुंचे थे. शोक में डूबे इस माहौल के बीच चार खामोश साथी सबका ध्यान खींच रहे थे. जुबीन के पालतू कुत्ते भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे. 

जुबीन की पत्नी गरिमा और परिवार के करीबी दोस्तों ने इन कुत्तों को स्टेडियम तक लाया था. जैसे ही वे ताबूत के पास पहुंचे, पूरा माहौल गहरी खामोशी में डूब गया. कुत्तों ने अपने मालिक को आखिरी बार निहारते हुए मानो विदाई दी, और वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं. स्टेडियम के अंदर जहां लोग रो रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंतिम संस्कार की तैयारियां भी चल रही थीं. मंगलवार, 23 सितंबर को अंतिम संस्कार होना है. 

जुबीन गर्ग की अंतिम विदाई में पत्नी गरिमा संग पहुंचे उनके पालतू डॉग #ZubeenGarg | #ViralVideo

Posted by NDTV India on Monday, September 22, 2025

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि मंगलवार सुबह 7 बजे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जुबीन का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा. यह जांच एम्स गुवाहाटी की टीम की देखरेख में होगी. उन्होंने कहा कि यह फैसला जनता की भावनाओं का सम्मान करने और जांच को पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है, क्योंकि 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई जुबीन की अचानक मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. 

पोस्टमार्टम के बाद सुबह 9 बजे जुबीन का पार्थिव शरीर फिर से स्टेडियम लाया जाएगा, जहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी. उनकी अंतिम यात्रा कमरकुची के श्मशान घाट तक जाएगी. रास्ते में असम पुलिस के जवान ताबूत को कंधा देंगे और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. इसके बाद पुजारी अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करेंगे. 

Zubeen Garg Funeral, Guwahati Sarusajai Stadium
