बिना लाइफ जैकेट तैर रहे थे जुबीन लेकिन अचानक... ऐसे हुई सिंगर की मौत, असम के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया

सिंगर जुबीन गर्ग की शुक्रवार को सिंगापुर में मौत हो गई. उनकी मौत की जानकारी मिलते ही पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया. बता दें कि सिंगर जुबीन गर्ग को गैंगस्टर फिल्म के गाने या आली से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. यहां आपको बता दें कि जुबीन की मौत से कुछ मिनट पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह समुद्र में तैरते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, इस वीडियो में जुबीन लाइफ जैकेट पहने समुद्र में कूदते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, वह 1.26 सेकंड बाद ही नाव पर वापस आते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद वह दोबारा पानी में छलांग लगाते हैं लेकिन इस बार वह जैकेट उतारकर जाते हैं क्योंकि लाइफ जैकेट पहनकर तैरने में वह असहज महसूस कर रहे थे. लेकिन इसके कुछ ही सेकेंड बाद जुबीन बिना किसी हलचल के पानी में फ्लोट करते हुए पाए गए.

इसके बाद बचाव दल उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल लेकर गया, जहां कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यहां आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के हवाला से बताया है कि उनकी मौत तैरते वक्त हुई.

असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि "वीडियो में 1.26 सेकंड के बाद, ज़ुबीन गर्ग को नौका पर लौटते हुए देखा जा सकता है. खबरों के अनुसार, उन्होंने दूसरी बार समुद्र में छलांग लगाई, लेकिन लाइफ जैकेट उतारने के बाद और इसके कुछ पल बाद वह बिना किसी हलचल के पानी में फ्लोट करते हुए दिखाई दिए."

बता दें कि मुख्यमंत्री सरमा गुवाहाटी में जुबीन के घर भी गए थे, जहां उन्होंने शोक व्यक्त किया. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "रिनिकी और मैं, इस दुःख की घड़ी में अपने प्रिय ज़ुबीन के परिवार के साथ एकजुटता दिखाने के लिए गुवाहाटी स्थित उनके घर गए. उनके हज़ारों प्रशंसक उनके अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं - हम उन्हें जल्द ही असम वापस लाने के लिए लगातार संपर्क में हैं."

Riniki and I, visited the residence of our beloved Zubeen in Guwahati to stand in solidarity with his family in this hour of grief.



Thousands of his admirers are waiting on the streets to have his last glimpse - we are constantly in touch to bring him back to Assam soon. pic.twitter.com/29e3mwhDKt — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2025

बता दें कि जुबीन 20 और 21 सितंबर को सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे.