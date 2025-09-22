मशहूर गायक और असम की धड़कन जुबीन गर्ग की मौत डूबने से हुई... बोले हिमंत बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि सिंगापुर उच्चायोग और सिंगापुर उच्च न्यायालय ने जुबीन गर्ग की मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिसमें मृत्यु का कारण "डूबना" बताया गया है. पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा, "सिंगापुर उच्चायोग ने हमारे प्रिय जुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें मृत्यु का कारण डूबना बताया गया है. उनका निधन सिंगापुर में हुआ था, इस वजह से मामले की जांच भी सिंगापुर पुलिस द्वारा की जाएगी. वहीं असम सरकार सिर्फ मृत्यु के षड्यंत्र के आरोपों की जांच करेगी."

उन्होंने कहा, "नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) के संस्थापक श्यामकानु महंत और गर्ग के लंबे समय से प्रबंधक रहे सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ कुल मिलाकर 54 एफआईआर दर्ज की गई हैं. शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और ये सभी मामले सीआईडी ​​के पास हैं. कल सिद्धार्थ शर्मा दिल्ली में थे और गरिमा गर्ग ने उन्हें गिरफ्तार करने में बाधा डाली. फिलहाल, हम कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता सांस्कृतिक हस्ती ज़ुबीन गर्ग को अंतिम विदाई देना है. ज़ुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद, हम मामले को आगे बढ़ाएंगे."

सरमा ने जनता से सोशल मीडिया पर षड्यंत्र की बातों में न पड़ने की भी अपील की और ज़ोर देकर कहा कि राज्य का ध्यान दिवंगत गायक की विरासत का सम्मान करने और उनके अंतिम संस्कार को सम्मानपूर्वक संपन्न कराने पर है.