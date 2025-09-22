विज्ञापन
विशेष लिंक

मशहूर गायक और असम की धड़कन जुबीन गर्ग की मौत डूबने से हुई... बोले हिमंत बिस्वा सरमा

पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा, "सिंगापुर उच्चायोग ने हमारे प्रिय जुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें मृत्यु का कारण डूबना बताया गया है. उनका निधन सिंगापुर में हुआ था, इस वजह से मामले की जांच भी सिंगापुर पुलिस द्वारा की जाएगी. वहीं असम सरकार सिर्फ मृत्यु के षड्यंत्र के आरोपों की जांच करेगी."

Read Time: 2 mins
Share
मशहूर गायक और असम की धड़कन जुबीन गर्ग की मौत डूबने से हुई... बोले हिमंत बिस्वा सरमा
फाइल फोटो
  • असम CM ने बताया कि सिंगापुर उच्चायोग ने जुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र डूबने का कारण बताकर जारी किया है
  • जुबीन गर्ग का निधन सिंगापुर में हुआ था इसलिए सिंगापुर पुलिस ही इस मामले की जांच करेगी
  • असम सरकार मृत्यु से जुड़े षड्यंत्र आरोपों की जांच करने पर केंद्रित रहेगी और अन्य मामलों में सक्रिय नहीं होगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि सिंगापुर उच्चायोग और सिंगापुर उच्च न्यायालय ने जुबीन गर्ग की मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिसमें मृत्यु का कारण "डूबना" बताया गया है. पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा, "सिंगापुर उच्चायोग ने हमारे प्रिय जुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें मृत्यु का कारण डूबना बताया गया है. उनका निधन सिंगापुर में हुआ था, इस वजह से मामले की जांच भी सिंगापुर पुलिस द्वारा की जाएगी. वहीं असम सरकार सिर्फ मृत्यु के षड्यंत्र के आरोपों की जांच करेगी."

उन्होंने कहा, "नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) के संस्थापक श्यामकानु महंत और गर्ग के लंबे समय से प्रबंधक रहे सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ कुल मिलाकर 54 एफआईआर दर्ज की गई हैं. शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और ये सभी मामले सीआईडी ​​के पास हैं. कल सिद्धार्थ शर्मा दिल्ली में थे और गरिमा गर्ग ने उन्हें गिरफ्तार करने में बाधा डाली. फिलहाल, हम कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता सांस्कृतिक हस्ती ज़ुबीन गर्ग को अंतिम विदाई देना है. ज़ुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद, हम मामले को आगे बढ़ाएंगे."

सरमा ने जनता से सोशल मीडिया पर षड्यंत्र की बातों में न पड़ने की भी अपील की और ज़ोर देकर कहा कि राज्य का ध्यान दिवंगत गायक की विरासत का सम्मान करने और उनके अंतिम संस्कार को सम्मानपूर्वक संपन्न कराने पर है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zubeen Garg Drowning Certificate, Himanta Biswa Sarma On Zubeen Garg Death, Zubeen Garg CID Investigation, Zubeen Garg Funeral Assam
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com