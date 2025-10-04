क्या जुबीन गर्ग को मैनेजर और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर ने दिया था जहर? म्यूजिक बैंड के साथी ने किया बड़ा दावा

जुबीन गर्ग की मौत मामले की जांच में एक नया ट्विस्ट आता दिख रहा है. दरअसल, जुबीन गर्ग के बैंड में काम करने वाले शेखर ज्योति गोस्वामी ने जुबीन गर्ग के मैनेजर और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर पर उन्हें जहर देने का आरोप लगाया है. शेखर ज्योति गोस्वामी ने पुलिस को बताया है कि मुझे लगता है कि दिवंगत कलाकार के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत ने उन्हें ज़हर दिया था और उनकी मौत को आकस्मिक बताकर छिपाने की कोशिश भी की थी. हालांकि, पुलिस उसके इस दावे की फिलहाल जांच कर रही है. शेखर ज्योति गोस्वामी ने जांचकर्ताओं को बताया कि सिंगापुर में गर्ग की मौत से पहले के कुछ घंटों में शर्मा का आचरण संदिग्ध था. FIR में आरोपी शर्मा पर आपराधिक साजिश, हत्या और गैर-इरादतन हत्या सहित गंभीर गैर-जमानती आरोप हैं.

आपको बता दें कि जुबीन गर्ग की मौत की जांच को लेकर असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यायिक आयोग का गठन किया है. ये आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर जुबीन गर्ग की मौत हुई कैसे और उनकी मौत के पीछे का कारण क्या है. आपको बता दें कि जुबीन गर्ग की मौत मामले की जांच सीआईडी भी कर रही है. असम सीआईडी ​​की एसआईटी मामले की जांच कर रही है.

सीआईडी ने इस मामले में फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत से भी पूछताछ की है. साथ ही जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा से सीआईडी ​​ने घंटों पूछताछ की गई थी. सीआईडी ​​ने इस मामले में जुबीन के कई करीबियों से भी पूछताछ की है.

हादसे के दौरान दोनों मौजूद थे

आपको बता दें कि गोस्वामी और महंत दोनों 19 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के दौरान क्रूज पार्टी में गर्ग के साथ थे. एसआईटी सूत्रों के अनुसार वीडियो में गोस्वामी को गर्ग के बेहद करीब तैरते हुए देखा गया, जबकि महंत ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की, इसी वजह से दोनों से पिछले छह दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है.