महाराष्ट्र के नासिक में अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान जिंदा हो गया युवक

आप किसी को मरा हुआ मानकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगें और अचानक वो इंसान हिलने-डुलने लगे. तो क्या करेंगे? महाराष्ट्र के नासिक में कुछ ऐसा ही हुआ. एक युवक के परिवार वालों को लगा कि युवक मर चुका है. उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगीं. अचानक वो युवक खांसने लगा. आगे क्या हुआ पढ़िए...

ब्रेन डेड घोषित था

नासिक में “ब्रेन डेड” घोषित किया गया एक युवक अपने अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान हिलने-डुलने और खांसने लगा. युवक के रिश्तेदारों ने शुक्रवार को यह दावा किया. रिश्तेदारों कहा कि त्र्यंबकेश्वर तालुका के निवासी भाऊ लचके (19) को कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में गंभीर चोटें लगने के बाद अडगांव के एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने ‘ब्रेन डेड' घोषित कर दिया था.

अस्पताल ने क्या कहा

लचके के रिश्तेदार गंगाराम शिंदे ने कहा, “जब हम उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तब वह हिलने-डुलने और खांसने लगा. हम उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है. उसकी हालत गंभीर है और उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है.” इस बीच, निजी अस्पताल के प्रबंधन ने दावा किया कि लड़के को कभी मृत घोषित नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि परिजन कुछ चिकित्सा शब्दावली को लेकर भ्रमित हो गए थे.