तेज रफ्तार कार से प्रॉपर्टी डीलर को कुचल डाला, जयपुर में रेस्तरां का खौफनाक वीडियो सामने आया

वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल श्रवण को साथियों ने हाथोज स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने चार अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.
  • जयपुर के जोबनेर कस्बे में शुक्रवार देर रात पार्किंग विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई.
  • मृतक की पहचान किशनाराम के रूप में हुई जो डीडवाना-कुचामन जिले का रहने वाला था.
  • पुलिस ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तीन टीमें बनाकर तलाश शुरू कर दी है.
जयपुर:

जयपुर के जोबनेर कस्बे में शुक्रवार देर रात रेस्टोरेंट के बाहर एक युवक की हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के बाद युवक को कार से कुचल दिया गया. पूरी घटना रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. पुलिस ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान श्रवण के रूप में हुई है. जो कि डीडवाना-कुचामन जिले का रहना वाला था.  श्रवण मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और जयपुर व आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी का काम भी देखता था.

पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद

शुक्रवार देर रात श्रवण अपने पांच दोस्तों के साथ जोबनेर के रेनवाल बाईपास स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा था. इसी दौरान एक अन्य कार में सवार चार युवक भी रेस्टोरेंट आए. बाहर पार्किंग को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में झगड़े में बदल गई. इसी दौरान आरोपियों ने अपनी कार को तेज रफ्तार से दौड़ाया और श्रवण को कुचल दिया.

वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल श्रवण को साथियों ने हाथोज स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना पर जोबनेर सीओ खलील अहमद और थाना प्रभारी सुहेल खान टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चार अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है.

