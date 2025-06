दुनिया के सबसे पुराने एयर शो में से एक पेरिस एयर शो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ले बॉरगेट में शुरु हो चुका है. खास बात यह है कि इस एयर शो में डीआरडीओ लाइट कॉम्बेट एयरकाफ्ट तेजस के साथ-साथ आधुनिक यूएवी, एवियोनिक्स , मिसाइल और डिफेंस सिस्टम लेकर पहुंचा है, जो वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूती से पेश कर रही है. 16 जून से 22 जून तक चलने वाले इस शो में दुनिया भर के तमाम बड़े देश हिस्सा ले रहें हैं.

डीआरडीओ ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि पेरिस एयर शो में डीआरडीओ अगली पीढ़ी के मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों सहित स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन करेगा. यह ग्लोबल स्टेज पर भारत की आत्मनिर्भरता, सहयोग और रणनीतिक क्षमता को दिखाएगा.

At #ParisAirShow2025, DRDO showcases India's aerospace innovation—featuring next-gen UAVs, advanced avionics, and indigenous defence systems. A powerful display of self-reliance, collaboration, and strategic capability on the global stage.