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कोलकाता में अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों पर 31 जुलाई तक लगी रोक, सीएम शुभेंदु ने ऑडिट का दिया आदेश

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कोलकाता में अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों पर 31 जुलाई तक लगी रोक, सीएम शुभेंदु ने ऑडिट का दिया आदेश

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार को हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 31 जुलाई तक सभी अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों पर रोक लगा दी है. शुभेंदु सरकार ने सभी इमारतों का ऑडिट करने का आदेश भी दिया है.

सरकार ने ये फैसला तारातला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम का हिस्सा ढह जाने से 5 लोगों की मौत के बाद लिया है. 

इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बन रही सभी इमारतों के ऑडिट का ऐलान किया है. हावड़ा और बिधाननगर में बन रही इमारतें भी जांच के दायरे में होंगी.

इमारतों की जांच करेगी एक टीम

तारातल हादसे के बाद शुभेंदु सरकार ने सभी अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों के ऑडिट का आदेश दिया है. 

इसके लिए मुख्य सचिव एक टीम बनाएंगे. इस टीम में पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, PWD, सिविल डिफेंस और कोलकाता नगर निकाय के लोग शामिल होंगे. टीम मौके पर जाकर जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी.

ये टीम कमर्शियल निर्माण और जलाशयों (water bodies) पर बनी इमारतों पर खास ध्यान देगी. बताया जा रहा है कि टीम टीएमसी सरकार के समय मंजूर हुई बिल्डिंग योजनाओं की जांच करेगी.
 

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