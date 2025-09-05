विज्ञापन
पहले 2 साल के बेटे को 13वीं मंजिल से फेंका, फिर मां ने भी लगा दी छलांग, गुजरात की ये घटना आपको हिला देगी

पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस जगह पर ये घटना हुई है वहां से महज 20 मीटर की दूरी पर गणेश पंडाल था. इसके बावजूद काफी देर तक किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चला.

पहले 2 साल के बेटे को 13वीं मंजिल से फेंका, फिर मां ने भी लगा दी छलांग, गुजरात की ये घटना आपको हिला देगी
महिला ने बेटे की हत्या करने के बाद की खुदकुशी
  • गुजरात के सूरत में एक मां ने अपने दो साल के बेटे को इमारत की तेरहवीं मंजिल से नीचे फेंक दिया था
  • आरोपी महिला ने बेटे को फेंकने के कुछ सेकंड बाद खुद भी छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी
  • घटना सूरत के अलथाण इलाके में बुधवार शाम हुई और पास ही गणेश पंडाल था
उस दो साल के बच्चे ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस मां ने उसे जन्म दिया है वो ही एक दिन अपने जिगर के टुकड़े को इमारत की 13वीं मंजिल से फेंकर मार देगी. घटना गुजरात के सूरत की बताई जा रही है. बेटे को इमारत से नीचे फेंकने के आरोपी महिला ने भी छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है. वारदात बुधवार शाम की है. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आया है. पुलिस ने फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मृतक महिला की पहचान पूजा के रूप में की है.

गणेश पंडाल से सिर्फ 20 फीट दूर पड़ी थी लाश

पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस जगह पर ये घटना हुई है वहां से महज 20 मीटर की दूरी पर गणेश पंडाल था. इसके बावजूद काफी देर तक किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चला. सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने जब मां-बेटे को फर्श पर पड़ा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी. ये पूरी घटना के सूरत के अलथाण इलाके की है. 

सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने

इस घटना को एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इस फुटेज में दिख रहा है कि महिला पहले अपने बेटे को लेकर लिफ्ट से ऊपर की मंजिल पर जाती है. और फिर वहां से अपने बेटे को नीचे फेंक देती है. बच्चे के नीचे गिरते हुए फुटेज सामने आई है. बच्चे के नीचे गिरने के कुछ सेंकेड बाद ही महिला भी कूदकर आत्महत्या कर लेती है. मां और बेटे का शव एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर पड़ा था. बाद में इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई थी. 

मौत की वजह साफ नहीं

पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर महिला ने पहले अपने बेटे को इमारत से फेंका और बाद में खुद क्यों छलांग लगाकर आत्महत्या की. महिला के परिवार से भी सुसाइड की कोई वजह साफ नहीं हो पाई है. परिवार भी आर्थिक रूप से संपन्न था. ऐसे में मौत की वजह क्या है इसका फिलहाल जांच की जा रही है. पुलिस मृतक पूजा के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है. 

