Police Recruitment 2025:13 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती! आवेदन का आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई

Gujarat Police Recruitment 2025 में 13,591 पदों पर भर्ती का आखिरी मौका है. OJAS Gujarat पोर्टल पर Police Vacancy 2025 के लिए Apply Online करें. PSI Recruitment और Constable Vacancy के लिए योग्यता, Age Limit, Selection Process और Application Steps जानें...

Gujarat Police Recruitment 2025: गुजरात पुलिस में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (GPRB) ने 2025 में 13 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो यह आखिरी मौका है, क्योंकि कल यानी 23 दिसंबर 2025 को आवेदन की आखिरी तारीख है. जानिए पूरी डिटेल्स और अप्लाई करने का तरीका...

कुल कितने पदों पर भर्ती होगी?

इस भर्ती अभियान में कुल 13,591 पद शामिल हैं. इनमें से 858 पद PSI और जेलर के लिए हैं, जबकि बाकी 12,733 पद लोकरक्षक, कांस्टेबल, आर्म्ड कांस्टेबल, SRPF और जेल सिपाही के लिए हैं. यह राज्य में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती में से एक है.

कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवारों को अपनी पोस्ट के अनुसार योग्यता और उम्र सीमा पूरी करनी होगी.

  • PSI / जेलर: बैचलर डिग्री, उम्र 21–35 साल
  • लोकरक्षक / कांस्टेबल / जेल सिपाही: 12वीं पास, उम्र 18–33 साल
  • इसके अलावा, फिजिकल स्टैंडर्ड भी लागू होंगे. पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट और चेस्ट मेज़रमेंट तय है, जबकि महिलाओं के लिए हाइट और वजन की अलग जरूरतें हैं. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

एप्लिकेशन विंडो खुलने के बाद ये स्टेप्स फॉलो करें...

  • OJAS गुजरात पोर्टल पर जाएं.
  • ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म भरें और रजिस्टर करें.
  • फीस जमा करें: जनरल उम्मीदवारों के लिए ₹100. SC/ST, SEBC, महिलाओं और एक्स-सर्विसमैन को फीस से छूट है.
  • डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी तैयार रखें – शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जन्मतिथि का प्रमाण और जाति प्रमाणपत्र.
  • सभी डिटेल्स चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.

सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा?

भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल और लिखित दोनों टेस्ट होंगे.

  • पहला चरण: फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) – ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे.
  • दूसरा चरण: लिखित परीक्षा.
  • PSI के लिए ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर – कुल 300 अंक.
  • कांस्टेबल और लोकरक्षक के लिए MCQ-बेस्ड टेस्ट – 200 सवाल, 200 अंक, हर गलत जवाब पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग.
  • इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ मामलों में इंटरव्यू भी हो सकता है.
