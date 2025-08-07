विज्ञापन
विशेष लिंक

पति की जमकर पिटाई, इलाज के बदले 3 दिन घर में रखा, मासूम बच्ची की गवाही से पकड़ाई 'बेवफा बीबी'

5 अगस्त को भरत की मौत हो गई. 13 वर्षीय बेटी की गवाही के आधार पर आरे कॉलनी पुलिस ने राजश्री को गिरफ्तार किया. अन्य दो फरार आरोपियों की तलाश चल रही है.

Read Time: 3 mins
Share
पति की जमकर पिटाई, इलाज के बदले 3 दिन घर में रखा, मासूम बच्ची की गवाही से पकड़ाई 'बेवफा बीबी'
आरोपी महिला और पति की फाइल फोटो.

अपनी आंखों के सामने पति की जमकर पिटाई, हालत खराब होने के बाद भी इलाज के बदले 3 दिन तक घर पर रखना और फिर मौत के बाद हादसे का नाटक... पति-पत्नी के रिश्तों की नाजूक होती डोर की एक और दिल दहलाने वाली कहानी सामने आई है. पति की हत्या कराने वाली महिला अब पुलिस की गिरफ्त में है. महिला की गिरफ्तारी उसकी 13 साल की बेटी की गवाही के आधार पर की गई. जिसने अपने पिता की हत्या की खौफनाक साजिश से जुड़ी अहम जानकारियां पुलिस को दी.

गोरेगांव में पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार

दरअसल मुंबई के गोरेगांव में एक महिला मेकअप आर्टिस्ट राजश्री अहिरे को उसके मेकअप आर्टिस्ट पति भरत लक्ष्मण अहिरे की हत्या की साज़िश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मुंबई की आरे कॉलोनी पुलिस ने 35 वर्षीय राजश्री अहिरे को अपने प्रेमी के साथ, पति भरत लक्ष्मण अहिरे की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इस केस में प्रेमी चंद्रशेखर पडायाची और उसका साथी रंगा फिलहाल फरार है.

बताया जा रहा है प्रेम-प्रसंग के कारण पति-पत्नी में झगड़ा हुआ, इसके बाद भरत ने चंद्रशेखर को फोन किया, मिलने के लिए बुलाया, पत्नी राजश्री भी पहुँची, 15 जुलाई की रात इनके बीच मारपीट हुई.

पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार महिला मेकअप आर्टिस्ट राजश्री अहिरे.

पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार महिला मेकअप आर्टिस्ट राजश्री अहिरे.

आखों के सामने पिटता रहा पति, पत्नी ने नहीं बचाया

बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर ने उसकी छाती, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर मुक्का मारना शुरू किया और चंद्रशेखर के सहयोगी रंगा ने हमले के दौरान भरत को पीछे से पकड़ रखा था. हमले को देखने के बावजूद पत्नी राजश्री ने न तो हस्तक्षेप किया और न ही पति को बचाने के लिए किसी से मदद मांगी.

पिता की बीमारी की जानकारी बेटी ने रिश्तेदारों को दी

जैसे ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर इकट्ठा होने लगे, दोनों हमलावर भाग गए. अपने पति को अस्पताल ले जाने के बजाय, राजश्री पति को घर ले गई और तीन दिनों तक बिना किसी इलाज के वहीं रखा. इस दौरान, दंपति की दो बच्चियों ने पिता की बिगड़ती हालत देखी, 13 साल की बड़ी बेटी ने रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी.

पत्नी ने बाइक एक्सीडेंट का बनाया बहाना

राजश्री ने मामला छिपाते हुए दावा किया कि भरत एक बाइक दुर्घटना में घायल हुआ था. पति को मलाड के पठानवाड़ी स्थित एक सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. 5 अगस्त को इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई. 13 वर्षीय बेटी की गवाही के आधार पर आरे कॉलनी पुलिस ने राजश्री को गिरफ्तार किया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य दो फरार आरोपियों की तलाश चल रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai, Mumbai Crime, Mumbai Police Arrest, Mumbai Murder, Mumbai Murder Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com