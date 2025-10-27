छठ पूजा पर दिल्ली-NCR में बारिश के आसार, जानें यूपी-उत्तराखंड से बिहार तक मौसम का हाल

मौसम का मिजाज बदल रहा है. दिवाली बीत चुकी है और अब बारी है ठंड की. वैसे तो दिवाली के आसपास ठंड आ जाती है लेकिन इस साल मौसम कुछ अलग सा है. अक्टूबर बीतने को है लेकिन हल्की सिहरन सिर्फ सुबह और रात में ही महसूस की जा रही है. दिन में अब भी गर्मी का एहसास हो रहा है. दिल्ली-एनसीआर समेत देश के ज्यादातर हिस्सों का यही हाल है. वैसे तो मॉनसून कब का लौट चुका है लेकिन दिल्ली-एनसीआर में 27 और 28 अक्टूबर को बारिश का मौसम बन रहा है. इससे तापमान में और गिरावट महसूस की जाएगी, ये सर्दी बढ़ने होने का संकेत माना जा सकता है. अब गर्म कपड़े निकालने की बारी आने वाली है. एक तरफ दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी कर रही है. ऐसे में अगर बारिश होती है तो हालात में सुधार हो सकता है.

ये भी पढ़ें- आज छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त और विधि

कैसा है दिल्ली-एनसीआर का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर वाले गर्म कपड़े निकाल के लिए तैयार हो जाएं. अगले तीन दिनों में राजधानी का मौसम बदलने वाला है. IMD के अनुमान के मुताबिक, 27 और 28 अक्टूबर को शाम या रात के समय हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. वहीं 29 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा. आज अगर बारिश होती है तो इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

IMD Weather Alert !



A Deep Depression over the southeast Bay of Bengal is likely to intensify into a Cyclonic Storm by Oct 27 and a Severe Cyclonic Storm by 28th October.



⛈️ Heavy to very heavy rainfall expected over:

Rayalaseema, Tamil Nadu, Kerala & Mahe: Oct 27–28

Coastal… pic.twitter.com/bcdxIhxG5s — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 26, 2025

कैसा है उत्तर प्रदेश का मौसम?

उत्तर प्रदेश का मौसम भी बदलाव के संकेत दे रहा है. 27 अक्टूबर से अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है. पश्चिमी और पूर्वी यूपी में सोमवार को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. वहीं देर रात और सुबह के समय धुंध छाने रहने की भी संभावना है. 28 अक्टूबर को भी रज्य के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो तापमान गिरने लगेगा.

कैसा है उत्तराखंड का मौसम?

उत्तराखंड में भी 27 से 29 अक्टूबर तक हल्की बारिश का अलर्ट है. जिससे ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं. IMD ने पहाड़ी रास्तों पर फिसलन और कोहरे से सावधान रहने का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया है. राज्य का मौसम ताजा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रभावित हो रहा है.

कैसा है बिहार का मौसम?

छठ पूजा के बाद बिहार का मौसम भी बदलने के संकेत मिल रहे हैं. पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी के चक्रवात का असर बिहार तक देखने को मिलेगा. 29 से 31 अक्टूबर के बीच राज्य में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. भागलपुर, गया, पटना, मुज़फ्फरपुर में तेज हवा और बारिश हो सकती है, हालांकि छठ पूजा के मौके पर बारिश की संभावना नहीं है.