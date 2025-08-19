विज्ञापन
क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में होगी ‘दक्षिण बनाम दक्षिण’ की जंग, विपक्ष की बैठक से मिल रहा ये बड़ा इशारा

रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने नए उपराष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुनाव के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे सहित कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क किया और सी पी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के लिए उनका समर्थन मांगा.

  • विपक्षी दल उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार की घोषणा आज बैठक के बाद कर सकते हैं
  • कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के आवास पर विपक्षी नेताओं ने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की है
  • DMK ने तमिलनाडु के सम्मानित इसरो वैज्ञानिक को उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया है
नई दिल्ली:

विपक्षी दल मंगलवार को एक और दौर की बैठकों के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार की घोषणा कर सकते हैं. देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए ‘‘दक्षिण बनाम दक्षिण'' का मुकाबला होने की संभावना है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर सोमवार शाम कई विपक्षी नेताओं ने मुलाकात की और उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के नामों पर चर्चा की. कुछ नाम सुझाए गए, जिनमें तमिलनाडु से भी कुछ नाम शामिल थे.

नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी

इससे पहले दिन में रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने नए उपराष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुनाव के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे सहित कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क किया और सी पी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के लिए उनका समर्थन मांगा. हालांकि, सूत्रों ने कहा कि विपक्ष नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है.

विपक्ष किसको बनाएगा उम्मीदवार

उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए ऐसे गैर-राजनीतिक चेहरे को मैदान में उतारना चाहता है, जिसकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और कद हो. उन्होंने बताया कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेताओं ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक वैज्ञानिक का नाम प्रस्तावित किया है, जो तमिलनाडु से हैं और काफी सम्मानित हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस उम्मीदवारी के लिए तैयार है.

वरिष्ठ द्रमुक नेता तिरुचि शिवा का नाम भी चर्चा में है, लेकिन अन्य विपक्षी नेताओं के साथ अभी इस पर चर्चा होनी बाकी है. शिवा ने हालांकि यह कहते हुए इस संबंध में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि इस मामले पर उनका नेतृत्व फैसला लेगा. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, जहां 2026 में चुनाव होने हैं.

बैठक में कौन-कौन रहा शामिल

बैठक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पाार्टी (माकपा) महासचिव एम ए बेबी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, राष्टीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, द्रमुक की कनिमोई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विजय हंसदा सहित विपक्षी नेता मौजूद थे. खरगे और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अन्य दलों के शीर्ष नेताओं से भी चर्चा की. उन्होंने उनसे फोन पर बात की और कुछ नामों पर चर्चा की.

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने बाद में कहा कि विपक्षी नेताओं की मंगलवार को फिर से बैठक होगी. रमेश ने ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘संसद में सभी विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक कल यानी मंगलवार 19 अगस्त को अपराह्न साढ़े 12 बजे 10, राजाजी मार्ग पर होगी.''
 

Vice Presidential Election, INDIA Bloc To Name VP Candidate, Vice Presidential Election Updates
