सुरक्षित और मजबूत भारत बनाने पर जारी रहेगा काम... : दूसरी बार गृह मंत्री बनाए जाने पर बोले अमित शाह

नरेंद्र मोदी की नई सरकार के मंत्रियों के बीच सोमवार को विभागों का बंटवारा कर दिया गया. अमित शाह को दूसरी बार गृह मंत्री बनाया गया है. वह गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय भी संभालेंगे. अमित शाह ने दूसरी बार गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने कहा कि सुरक्षित और मजबूत भारत पर काम जारी रहेगा.

अमित शाह ने X पर पोस्ट किया, "मुझ पर भरोसा जताने और मुझे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की भूमिकाएं दोबारा सौंपने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं. मोदी 3.0 में गृह मंत्रालय सुरक्षा पहलों को तेज और मजबूत करना जारी रखेगा. पीएम मोदी के सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए आयाम पेश करेगा. इसके साथ ही पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय 'सहकार से समृद्धि' की दृष्टि से किसानों और गांवों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा."

