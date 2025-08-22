विज्ञापन
'नक्सलवाद के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया', विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर अमित शाह का बड़ा हमला

अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के सुप्रीम कोर्ट में जज रहते दिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वामपंथी दलों के दबाव में कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया.

केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का ‘समर्थन' करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया होता, तो देश में माओवाद 2020 से पहले ही खत्म हो गया होता. 

मलयाला मनोरमा ग्रुप द्वारा आयोजित मनोरमा न्यूज़ कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह ने सलवा जुडूम पर 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, ‘‘सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की. उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया. अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया गया होता तो नक्सली आतंकवाद 2020 तक खत्म हो गया होता. वह वही व्यक्ति हैं, जो सलवा जुडूम पर फैसला देने वाली विचारधारा से प्रेरित थे.''

दिसंबर 2011 में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रेड्डी ने फैसला सुनाया था कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में इस्तेमाल करना- चाहे उन्हें 'कोया कमांडो' कहा जाए, सलवा जुडूम कहा जाए या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए - गैरकानूनी और असंवैधानिक है. उन्होंने यह आदेश भी दिया था इनसे तुरंत हथियार ले लिए जाएं.

कॉन्क्लेव के दौरान सवाल जवाब सत्र में गृह मंत्री शाह ने कहा कि केरल के लोग निश्चित रूप से देखेंगे कि वामपंथी दलों के दबाव में कांग्रेस पार्टी एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है, जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसा उम्मीदवार चुने जाने से केरल में पार्टी की जीत की संभावना और कम हो गई है.

सत्तारूढ़ एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैकग्राउंड वाले तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं. वहीं कांग्रेस की अगुआई वाले विपक्षी गठबंधन ने जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है. 

केंद्रीय गृह मंत्री से जब गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. मैंने संसद में देश की जनता से पूछा है कि क्या वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जेल से सरकार चलाएं? यह कैसी बहस है? यह नैतिकता का सवाल है. 

शाह ने कहा कि अब वो पूछ रहे हैं कि इसे पहले संविधान में क्यों नहीं शामिल किया गया. जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, तब यह अनुमान नहीं लगाया गया था कि जेल जा चुके लोग निर्वाचित पदों पर बने रहेंगे.

गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद उनके इस्तीफा देने से इनकार करने का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि एक ऐसी घटना हुई थी, जहां एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे थे. तो क्या संविधान में संशोधन होना चाहिए या नहीं? उस समय भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन हमें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा.

उन्होंने संकेत दिया कि अगर केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया होता तो यह नया विधेयक पेश नहीं किया जाता.

Amit Shah, Sudarshan Reddy, Vice President Election
