बेरहम बीवी! काट दी पति की जीभ, गाजियाबाद में मामूली बात पर उठाया बड़ा कदम

Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां मामूली कहासुनी पर पत्नी ने पति की जीभ काट दी. परिवार वाले कटी हुई जीभ को लेकर भी अस्पताल पहुंचे हैं.

गाजियाबाद:

गाजियाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गाजियाबाद के मोदी नगर थानाक्षेत्र के संजयपुरी की ये घटना है, जहां मामूली झगड़े के बाद पत्नी ईशा ने पति विपिन की जीभ काट दी. बताया जाता है कि खाना बनाने को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. इसी दौरान कहासुनी हुई और पत्नी ने पति की जीभ काट ली. घायल विपिन को पहले गाजियाबाद फिर मेरठ एडमिट कराया गया है. पुलिस ने मामले की शिकायत पर जांच शुरू की.बताया जाता है कि दोनों की 10 महीने पहले शादी हुई थी.घटना का पता चलने के बाद पड़ोसी भी पहुंच गए और महिला को कमरे में बंदकर जमकर पीटा गया.जानकारी के मुताबिक, डॉक्टरों ने घायल युवक को मेरठ के सुभारती में अस्पताल में भेज दिया है, वो बोल पाने की हालत में नहीं है. पीड़ित युवक की मां ने बताया कि बेटे और बहू में रात में झगड़ा हो रहा था, लेकिन इतना बड़ा कदम वो उठा लेगी, ये उन्होंने नहीं सोचा था.

खाना बनाने पर हुआ विवाद

गाजियाबाद के मोदीनगर के संजयपुरी में विपिन की शादी मेरठ के मलियाना की रहने  वाली ईशा से हुई थी. घर में पति और पत्नी के अलावा उसकी मां गीता रहती है. वो मोदीनगर के एक कारखाने में प्राइवेट नौकरी करता है. गीता का कहना है कि कि रात को विपिन की बीवी ईशा ने खाना बनाया. भोजन के बाद वो भी अपने कमरे में चली गई. लेकिन घर के ऊपर वाले कमरे में बहू और बेटे के बीच झगड़ा होने लगा. रात 11 बजे झगड़े के बाद वो घर का मामला जानकर बीच बचाव करने नहीं गई.

कटी हुई जीभ को लेकर अस्पताल पहुंचे

जानकारी के मुताबिक, कहासुनी के बीच रात में लगभग एक बजे पत्नी ने किचन से चाकू उठाया और पति विपिन की जीभ काट दी. उसे जीभ काटकर बेड पर फेंक दी. विपिन चीखते चिल्लाते  हुए नीचे मां के पास पहुंचा. फिर शोरगुल सुनकर पड़ोसी भी जाग गए और युवक को मोदीनगर के जीवन अस्पताल में एडमिट कराया. डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय के अस्पताल में उसे रेफर कर दिया. जीभ कटी होने के कारण वो बोल नहीं पा रहा है. ऑपरेशन के बाद ही उसकी हालत सुधरेगी या नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता. कटी जीभ को लेकर भी परिवार वाले अस्पताल पहुंचे है.

